Porto Antico, il direttore generale Cappato degradato a “direttore innovazione”

Il comunicato dell’azienda è, come sempre in questi casi, un ricamo di belle parole e ringraziamenti, ma è noto a tutti che il direttore generale non sempre era stato in linea con i soci soci. Manterrà il ruolo a interim finché non ne sarà scelto un altro

Alberto Cappato, direttore generale dal 2012, degradato a “direttore Innovazione, sostenibilità e sviluppo” della Porto Antico Spa, società, partecipata al 51,95% dal Comune di Genova, al 37,2% dalla Camera di Commercio, al 6,01% Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.A. e al 4,84% dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

<Dalle prossime settimane si procederà a selezionare un nuovo direttore generale, onde potenziare gli aspetti di gestione societaria, anche a seguito della recente integrazione con Fiera – recita un comunicato dell’azienda che vede soci il Comune, la Camera di Commercio di Genova -. Il nuovo assetto consentirà di avere una più strutturata presenza della Società sugli essenziali temi dell’innovazione, anche attraverso una più incisiva azione finalizzata all’acquisizione di finanziamenti europei e nazionali e alla sperimentazione di nuove tecnologie. Ambito, questo, consono alle spiccate attitudini di Alberto Cappato, il quale, con grande entusiasmo, ha immediatamente colto tale opportunità di crescita professionale>.

Il commento ufficiale di Cappato: <Si tratta di un incarico sfidante che sono fiero di poter svolgere per la Porto Antico di Genova Spa e più in generale per la nostra Città>. Manterrà la qualifica di direttore generale, ad interim, fino all’ingresso di un nuovo manager.

<Sono convinto che il nuovo assetto darà alla Società strumenti più efficaci per affrontare le sfide dei prossimi anni, in un’ottica di grande collaborazione e piena sintonia con le Istituzioni locali – commenta, nella nota, presidente Mauro Ferrando -. L’operazione darà certamente maggior slancio propulsivo alla Società e permetterà una sua più performante azione. Ho apprezzato in questi primi mesi di presidenza le capacità di Cappato, il quale, tra l’altro, presiede la sezione cultura e turismo di Confindustria ed è segretario del board dell’Associazione mondiale delle città-portuali>. Proprio il ruolo in Confindustria avrebbe garantito all’ormai ex direttore generale di assumere un altro incarico in azienda.

