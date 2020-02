Autotrasportatore pusher arrestato con 5 dosi di cocaina

L’uomo era incensurato. A casa aveva altri 12 grammi di droga e un bilancino di precisione oltre a 550 euro

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di San Martino hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un autotrasportatore albanese di 37 anni, incensurato, abitante a genova. L’uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 grammi circa di cocaina, già suddivisa in 5 dosi. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 12 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 550 euro, il tutto sottoposto a sequestro.

