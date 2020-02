Anpas in aeroporto, misurata la febbre a mille passeggeri al giorno

Coronavirus, da una settimana diverse pubbliche assistenze lavorano in volontariato per prevenire l’eventuale contagio

<Da una settimana i nostri volontari, insieme ad altre Pubbliche Assistenze di Genova, coordinati da Anpas Liguria e Ufficio Sanità Aerea, sono presenti all’ Aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova per misurare la temperatura a tutti i passeggeri che sbarcano nella nostra città sia dalle tratte internazionali che nazionali>: lo dicono alla Croce Bianca Genovese, una delle realtà che sta collaborando allo screening nei luoghi in cui possono arrivare viaggiatori infetti.

Viene controllato più di un migliaio di passeggeri al giorno tramite termometri infrarossi in modo da ridurre al minimo le attese.

<Il servizio è volontario – spiegano alla Croce Bianca Genovese -Un grande ringraziamento va quindi ai nostri ragazzi e ragazze, oltre che a quelli delle altre Associazioni, che impiegano il loro tempo libero per questo importantissimo e quanto mai attuale servizio>.







