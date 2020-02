Stazione Principe, stamattina fermi ascensori e scale mobili

La denuncia della capogruppo della Lega in Comune Lorella Fontana: <Un disagio non da poco per anziani e persone che fanno fatica a muoversi. Non funzionava nemmeno una scala mobile>

Una brutta situazione per tutti coloro che hanno difficoltà a fare le scale, ma anche per le persone arrivate in stazione con valigie pesanti <Stamattina alla Stazione Principe non funzionavano gli ascensori e neppure una scala mobile>. A denunciarlo è la capogruppo della Lega Lorella Fontana che ancora una volta si fa voce dei pendolari che usano treno e metropolitana per andare al lavoro.

