Neofascisti contro la sezione Anpi di Sturla

Blitz di un gruppo neofascista che ha attaccato sulla sede dell’Associazione Nazionale Partigiani del levante un volantino, rivendicando poi il gesto con una mail ai giornali

In un comunicato ai giornali, rivendicando il gesto, i neofascisti di Azione frontale hanno scritto dei partigiani: <Assassini senza pietà che hanno aiutato e trucidato, insieme ai partigiani titini, milioni di italiani, gettandoli ancora vivi in cavità naturali, legati con un fil di ferro>. L’azione è stata organizzata in occasione del Giorno del Ricordo in cui l’Italia intera ricorda le stragi delle foibe.



Del fatto si interesserà la Digos.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...