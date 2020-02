Brucia nella notte casa a Campo Ligure. Evacuata una famiglia

Paura in località Mongrosso. Quattro persone scappate dal rogo

L’incendio sarebbe partito dalla canna fumaria di una casa in località Mongrosso che è poi andata completamente a fuoco. Una famiglia di 4 persone evacuata

I residenti sono scappati mentre il rogo veniva raggiunto dai mezzi dei vigili del fuoco. L’edificio è completamente devastato. Gli occupanti della casa sono stati ospitati per la notte dalla Croce Rossa locale.

I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti dopo le 21. I segnali dell’incendio sono stati visibili solo quando il fuoco era già sviluppato.

I pompieri sono intervenuti in forze oltre che da Multedo e dalla Centrale anche dal distaccamento alessandrino di Ovada. Difficoltoso raggiungere il posto per via della strada stretta in mezzo al bosco. I vigili hanno permesso di limitare i danni alla sola mansarda salvando i piani inferiori. L’intervento si è concluso alle 5.30 circa.









