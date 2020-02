29 sacchi di spazzatura smaltiti secondo le regole della raccolta differenziata

Oggi i volontari Genova Cleaner hanno pulito la spiaggia di Pegli. <Nonostante non fossimo in molti – dicono i ragazzi – abbiamo raccolto 29 sacchi di spazzatura e abbiamo diviso i rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata. Speriamo di accogliere qualcuno di questo gruppo nella prossima giornata di pulizia che sarà domenica 16 febbraio. Domani decideremo il luogo in cui farla>.









Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...