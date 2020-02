Bassa Valbisagno, giovani rapinatori terrorizzano i coetanei

Allarme nei gruppi Facebook della zona. Avrebbero circa 18 anni e agirebbero in tre. Proprio come quelli (due minorenni e uno appena maggiorenne) denunciati dalla Polfer per il tentativo di rapina di una catenina a Brignole. Cresce il clima di paura in zona

La segnalazione si legge sui gruppi Facebook di quartiere. Una donna scrive su quello di Marassi (dopo aver fatto denuncia alle forze di polizia, precisa) che lo scorso giovedì 6 febbraio <attorno alle ore 23:00 mio figlio è stato seguito, circondato, aggredito e derubato da un gruppo di tre ragazzi dall’apparente età di 18-20 anni sulla scalinata di passo Olivette, che collega corso Sardegna a via Ayroli>. Il fatto è successo, dunque, ancora in zona San Fruttuoso, ma pare che i giovani rapinatori si aggirino per tutta la bassa Valbisagno.

<Pubblico questa segnalazione per invitarvi a fare attenzione nel caso vi trovaste a passare in zona in orari simili e per sollecitarvi a denunciare, come abbiamo prontamente fatto, eventuali episodi analoghi> aggiunge la donna. I ragazzi erano erano appostati all’inizio della via e lì hanno atteso la loro presa, la prima persona di passaggio da aggredire.

<Stasera c’era un trio strano nascosto dalla scalinata di via della Zebra dove partono le scale per salita dell’Orso – commenta un’altra donna – c’era un forte odore di marijuana. Un’ora dopo lo stesso trio è sbucato in via Biga e si è appostato in altre scalette al buio>.

Un’altra persona dice di aver visto un trio di giovani che corrispondono alla descrizione dell’età: <Due dei 3 avevano dei capellini con visiera? – chiede sul gruppo -. Erano magri e alti. Se sono loro, verso le 22 erano in corso De Stefanis>.

Il post della donna ha decine di commenti che confermano il clima di paura, che sta crescendo. Qualcuno racconta di vecchi episodi in cui il rapinato è stato anche picchiato, altri ne descrivono di più recenti in altre zone della città, come San Teodoro. Il minimo comun denominatore è che gli aggressori sono tutti giovanissimi.

Sempre tre ragazzi giovanissimi (due minori e un diciottenne) sono quelli, denunciati dalla Polizia ferroviaria di Brignole perchénel pomeriggio di domenica scorsa hanno tentato di rapinare un giovane coetaneo della catenina di fronte alla stazione ferroviaria.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...