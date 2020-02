La Gdf cattura il latitante ‘ndranghetista Domenico Romeo. Era sfuggito a maxi operazione

Sfuggito agli arresti dell’operazione “Buon Vento Genovese” condotta dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Dda della nostra città. Romeo è accusato di traffico di droga con finalità mafiose

Romeo, quarantenne ritenuto il contabile della ‘ndrina degli Alvaro di Sinopoli che gestiva il traffico di stupefacenti, è stato arrestato a Sant’Eufemia d’Aspromonte dalle Fiamme Gialle insieme ai Carabinieri.

All’esito di una intensa e preziosa cooperazione giudiziaria internazionale con le autorità spagnole e francesi, sotto l’egida di Eurojust, colombiane, con la D.E.A. – Drug Enforcement Adminstration e con la C.B.P. — Customs and Border Protection statunitensi, che ha permesso di monitorare le fasi dell’acquisto e dell’arrivo del carico sul territorio nazionale, erano stati sequestrati nel porto di Genova, 368 kg di cocaina purissima e catturati A.A., affiliato alla cosca di `ndrangheta “Alvaro” di Sinopoli (RC), in possesso di documenti falsi, M.R., classe 1990, incensurato, e I.F., classe 1968. Era sfuggito, appunto, Domenico Romeo.

