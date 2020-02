A12 riaperta in ritardo di un’ora: tutti in coda. La rivolta degli automobilisti

Sul gruppo Facebook “Comitato Autostrade Chiare“, che raccoglie ormai migliaia di iscritti e si pone come fonte di segnalazione, informazione e denuncia continue, la rabbia delle persone costrette in coda perché la strada non è stata aperta alle 6 come annunciato, ma solo dopo le 7

<Sono quasi le 7. Siamo bloccati nella salita di Rapallo perché c’è ancora l uscita obbligatoria a Recco>.

<Lavagna-Rapallo: 20 minuti in coda perché per l’ennesima volta nn sono stati in grado di rispettare l orario di riapertura tratto. Incredibile il menefreghismo di tutto il sistema e gestione autostrade>.

<Ore 6:56…. ancora chiuso il tratto Recco-Nervi… Ma se scrivono che l’orario di chiusura è dalle 22 alle 6 del mattino, perché poi non lo rispettano?!!! In barba a tutti quelli che devono andare al lavoro e che quando escono al casello pagano pure il pedaggio>.

Questi alcuni dei messaggi dei pendolari che ogni giorno percorrono la A12, interessata da una serie di lavori per recuperare il (molto) tempo perduto da Autostrade per le manutenzioni, sul gruppo Facebook che è diventata fonte di segnalazione, informazione e denuncia continue.

Il Comitato Autostrade Chiare è un gruppo pubblico senza connotazione politica. <L’unico scopo – dicono gli organizzatori – è quello di provare a portare alla luce il problema logistico legato alle autostrade, al loro abbandono, al furto che Atlantia perpetua quotidianamente a tutti coloro che la percorrono rischiando la propria incolumità>.

Le foto sono tra le molte postate stamattina sul gruppo dagli utenti iscritti.

