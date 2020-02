Giovedì riaprirà lo storico locale di via Cesarea. Diventa “Just Balilla”

L’annuncio su Facebook. Lo storico caffè-pasticceria-gelateria all’angolo tra via Cesarea e via Macaggi riapre le saracinesche. Era stato chiuso nel giugno 2019 dopo due fallimenti e le vicende giudiziarie legate a Belsito. Messo in vendita dal curatore fallimentare, finalmente tornerà ad accogliere i genovesi. Sapremo presto se tornerà allo stile dello storico proprietario, Giordano Notari, noto per le sue coppe alla Panera, e se sarà ancora luogo di incontro per la Genova che conta

Due sentenze di fallimento e un buco da 845 milioni di euro avevano condannato il locale alla chiusura dopo 95 anni di attività. A gestirlo, anche se intestato formalmente alla madre era Francesco Belsito, che fino al 2013 è stato il tesoriere della Lega di Umberto Bossi ed era stato condannato dalla Corte d’Appello di Genova per la truffa ai danni dello Stato che ha portato alla condanna alla restituzione allo stato di 49 milioni di rimborsi elettorali e assolto dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita e al riciclaggio. Successivamente, nell’agosto scorso, la Corte di Cassazione aveva dichiarato prescritto il reato di truffa per Bossi e Belsito, pur confermando la confisca dei 49 milioni di euro alla Lega, decisa il 26 novembre 2018 dalla Corte d’Appello di Genova.

Ma le vicende politico giudiziarie col Balilla, messo in vendita dal curatore fallimentare, c’entrano poco.

Ai clienti “dei vecchi tempi” importava di più che lo storico locale di via Cesarea all’angolo con via Macaggi fosse cambiato rispetto alla storica gestione di Giordano Notari, quando il locale era noto per il prestigiosissimo gelato alla fritta e per la coppa alla panera, luogo di incontro degli studenti dei licei della zona, tra cui il D’Oria, e dei goliardi della Baistrocchi; di signore impegnate nello shopping nei negozi più prestigiosi degli anni Settanta e Ottanta, prima che il centro fosse travolto dall’avanzata dei punti vendita delle catene nazionali perdendo ormai quasi tutti i prestigiosi nomi genovesi del commercio; di politici della prima repubblica che, come il Mangini a Corvetto, ricevevano e incontravano contatti proprio ai tavoli.

Cosa diventerà questo nuovo “Just Balilla” lo sapremo da giovedì.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...