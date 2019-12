Le due verità sul Milleproroghe, per il Pd ci sono i fondi per Tpl e assunzioni annuali

La capogruppo a Tursi Cristina Lodi risponde indirettamente alle affermazioni dell’assessore comunale Pietro Piciocchi: <Il Governo al fianco di Genova e della Liguria. Nel decreto “Milleproroghe” rinnovate le misure di sostegno al territorio>. Poi cita una nota del ministro De Micheli

<Ci sono molte persone messe in apprensione dalla maggioranza regionale e comunale sul fatto che il Governo non abbia fatto le proroghe giuste e quindi saltino contratti e servizi – dice Cristina Lodi, capogruppo del Pd a Tursi -. Noi vorremmo invece che fosse un fine anno sereno per i precari che stanno aspettando conferme e per i cittadini che hanno bisogno di servizi. Per questo pubblico una nota del ministro De Micheli che é molto chiara. Quindi il Comune non deve sospendere servizi di trasporto pubblico perché ha i soldi fino a febbraio momento in cui il decreto diventerà legge e quindi arriveranno nuove risorse e non deve prorogare dipendenti solo per due mesi ma per un anno. Ricordiamo che questa scellerata scadenza del decreto Genova data per dicembre 2019 e tutta farina del sacco del Governo Salvini che non ha scritto che tutto era dovuto fino a fine lavori>

Ecco la nota del ministro De Micheli

Il Governo è al fianco di Genova e della Liguria attraverso il rinnovo di una serie di importanti azioni che danno risposte concrete alle conseguenze del crollo del Ponte Morandi in fase di ricostruzione, in particolare nel sostegno al lavoro e per la mobilità urbana”.

Lo afferma la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli nel commentare le misure contenute nel Decreto “Milleproroghe” firmato il 30 dicembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il provvedimento introduce la possibilità di estendere fino a 3 anni lo stato di emergenza seguito al crollo del Ponte Morandi, in deroga al limite generale di 24 mesi.

La prima proroga riguarda le assunzioni del personale degli enti territoriali e della Camera di Commercio di Genova, con 10 milioni di euro messi a disposizione per il rinnovo dei contratti per l’anno 2020. Un altro capitolo importante è quello dei servizi aggiuntivi di mobilità: le risorse per la proroga delle misure di sostegno fino al 29 febbraio 2020 sono pari a 3 milioni di euro. Sono stati stanziati inoltre 20 milioni di euro per il rinnovo nell’anno 2020 del parco automezzi del trasporto pubblico locale.

Nel Decreto è stata inserita la norma che consente la proroga delle assunzioni da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e l’estensione a 6 anni delle autorizzazioni in essere per la fornitura di lavoro temporaneo portuale, vengono altresì incrementati i sussidi per questa tipologia di impiego. Le misure sono applicabili anche al porto di Savona-Vado Ligure.

È stata infine estesa da 12 a 19 mesi (cioè fino al 31 marzo del 2020) la durata dell’indennità pari alla cassa integrazione in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa a seguito del crollo del ponte Morandi.



