Capodanno, scelta all’ultimo minuto tra i concerti in piazza, il Ducale Anni Venti, i teatri e il luna park

Stasera la terza serata del Tricapodanno a De Ferrari con i concerti di Giusy Ferreri e Tedua, al Porto Antico, con la pista di pattinaggio e l’Acquario aperto all’Acquario. Teatro in Stradanuova con Enzo Paci e Alessandro Bianchi, orario prolungato al luna park fino alle 3 di notte. La nostra scelta del cuore? Il capodanno “Anni Venti” a Palazzo Ducale

Porto Antico

Al Porto Antico un grande palco allestito in Calata Falcone Borsellino ospita l‘Orchestra di Fiati della Città di Cinquefrondi che dalle 22 propone un repertorio musicale da Rossini, Verdi e Puccini a Morricone, Piovani e Cohen. Dopo il brindisi di mezzanotte il divertimento prosegue fino all’alba con uno scatenato dj-set, con ingresso libero.

La pista di pattinaggio è aperta (ingresso a pagamento) dalle 22 alle 5 del 1 gennaio. Prezzo fisso 13 euro. Nel tendone allestito in Piazzale Mandraccio, dalle ore 22, uno spettacolo di Circumnavigando Festival con acrobazie, teatro, danza e musica con la Compagnia My Laika/Side Kunst Cirque. Ingresso: 41 euro. I biglietti possono essere acquistati presso gli uffici IAT di Genova (Garibaldi e Porto Antico). All’Acquario: cenone ed eventi per bambini. Oltre alla serata per adulti, questa edizione prevede anche un Capodanno all’Acquario Junior dedicato esclusivamente ai ragazzi dai 5 agli 11 anni. Per l’occasione, l’Acquario anticipa la chiusura alle ore 16.30, con ultimo ingresso alle 14.30. Si può incontrare dal vivo Spongebob con i laboratori sul mondo degli invertebrati presso la sala di Spongebob, tutti compresi nel prezzo del biglietto di ingresso. Per info e prenotazione obbligatoria, sito C-Way o 010 2345666.

Teatri

In Stradanuova: Pandolce VS Panettone – Sfida di cabaret tra Genova e Milano, doppio show alle 20 e alle 22.30 (lo spettacolo delle 22.30 include il brindisi con panettone e spumante per festeggiare la mezzanotte insieme). Per Genova: Enzo Paci e Alessandro Bianchi; per Milano: Giancarlo Barbara e Nando Timoteo.

Al Teatro della Tosse “Generazione Disagio” con lo spettacolo “Dopodiché stasera mi butto”. Portatori di un messaggio universale che si esprime attraverso la pratica delle tre d – Distrazione, Disinteresse, Disaffezione – gli attori di Generazione Disagio dalle ore 22 accompagnano verso l’anno nuovo con uno spettacolo che è una grottesca partita al gioco dell’oca.

