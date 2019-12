Cominciato il Tricapodanno, folla a de Ferrari per Gabri Ponte

“So che non sono momenti facili ma per tutto il 2020 voglio vedere l’energia, l’entusiasmo e la felicità che vedo stasera in questa straordinaria piazza. Siamo i più forti e lo dobbiamo dimostrare. Il futuro è vostro, la Liguria è vostra e la dovete conquistare tutti i giorni del prossimo anno con l’energia di questa sera”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è rivolto alle migliaia di ragazzi che questa sera hanno affollato una piazza De Ferrari gremita per l’avvio dei concerti del ‘Tricapodanno’ organizzato insieme al Comune di Genova. Sul palco anche il sindaco Marco Bucci.

