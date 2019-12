Escursionista disperso alle spalle di Pegli, ritrovato dai vvf

Un altro ritrovamento grazie alla tecnologia della telefonia cellulare che fornisce le coordinate gps

Questo pomeriggio un uomo di 44 anni, mentre percorreva un sentiero nei pressi del Pian delle Monache, alle spalle di Pegli, ha perso la via ritrovandosi in zona impervia. Attivati i soccorsi, i vigili del fuoco della centrale operativa hanno indicato alla persona come inviare la sua posizione tramite una applicazione di messaggistica. Da questo dato, sono stati inviati i Vigili del Fuoco di Multedo e personale formato alla topografia applicata al soccorso (TAS), che ha fornito ai GPS del personale impegnato la posizione del disperso. Raggiunto il disperso è stato tratto in salvo accompagnandolo a un mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino, giunto anch’egli sul posto.



