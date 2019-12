Il Pd: “Nel Milleproroghe c’è tutto. Si sta cercando copertura per la cassa integrazione”

Secondo i democratici, i lavoratori a tempo determinato saranno prorogati di un anni e sarebbe confermata la proroga dei servizi aggiuntivi al Tpl

La risposta del partito alle accuse di Toti

<Nel decreto Milleproroghe c’è la conferma degli impegni presi dal Governo con la Liguria: la proroga fino a tutto il 2020 delle 300 assunzioni a tempo determinato di Regione, Comune e Partecipate, la proroga della concessione alla Compagnia Portale di Savona, la proroga del finanziamento dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale – dicono Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti, rispettivamente capogruppo e consigliere Pd in Regione -. Sulla proroga della cassa in deroga c’è un problema di coperture, ma sappiamo che il Governo è impegnato a fare fronte anche a questo impegno assicurando tutte le risorse previste. Il Governo sta lavorando per mantenere gli impegni presi e noi vigileremo perché questo accada. Toti si rassegni e la smetta di speculare cinicamente su vicende come questa>.

