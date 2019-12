A10, tratto chiuso per le verifiche alle barriere anti rumore – IL VIDEO

La segnalazione di molti lettori: “In alcuni dei restringimenti per lavori che da giorni paralizzano la viabilità tra Genova e Savona non si vedono operai al lavoro”

In A10 alle 22 tratto Chiuso tra Arenzano e Varazze fino alle 6:00 del 29 dicembre per lavori. Oggi molti automobilisti intrappolati nella coda lunga 30 km, dall’innesto della A26 alla fine della complanare di Savona, ci hanno segnalato che in alcuni dei cantieri piazzati sulla A10, risultavano deserti.

Tra questi, Andrea Ferrari, consigliere della Lega nel Municipio Centro Ovest, di professione tassista, che in questi giorni lavora per una grande azienda i cui dipendenti devono fare la spola tra Genova e il Ponente. Come molti lettori, che hanno commentato sui social o ci hanno scritto in privato, testimonia che in diverse aree ristrette, che causano i problemi verificatisi in questi giorni, non c’era, quando è passato, nemmeno un operaio al lavoro. Ci sarà certamente un motivo, ma, se c’è, è poco comprensibile alle migliaia di persone che da giorni patiscono la paralisi della viabilità.

