Tornano le “Arance della Salute” Airc, ecco le piazza di Genova e provincia in cui si potranno trovare

Con le Arance della Salute, sabato 27 gennaio, decine di migliaia di volontari e sostenitori si incontrano nelle piazze, mentre studenti e insegnanti si mobilitano all’interno delle scuole, per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sull’importanza e sull’urgenza della prevenzione

Fondazione AIRC inizia il 2024 con una nuova campagna che invita ad agire concretamente per prevenire il cancro, con lo stile di vita, e per renderlo sempre più curabile, sostenendo la ricerca. Una mobilitazione a cui partecipano decine di migliaia di volontari, insegnanti, studenti e sostenitori, che colorano le piazze e le scuole in tutta Italia con le Arance della Salute.

L’anno di Fondazione AIRC inizia con una nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che invita ad agire concretamente per fare la differenza, per se stessi e per gli altri, attraverso l’adozione di sane abitudini e il sostegno alla ricerca.

Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia di uno stile di vita sano per ridurre il rischio di cancro. Fino al 40% dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile1 o più curabile quando si agisce sui fattori di rischio modificabili tramite i comportamenti individuali: non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione sana ed equilibrata, aderire agli screening raccomandati per la diagnosi precoce.

Alcuni dati sulla popolazione residente in Italia hanno mostrato che un terzo circa degli adulti ha fattori di rischio per lo sviluppo di un cancro. Il 33% circa delle persone è in sovrappeso e il 10% obeso, il 31% è sedentario e il 24% fuma2. I numeri più preoccupanti riguardano i bambini in età scolare: il 39% circa è in sovrappeso e, di questi, il 17% è obeso3. Si tratta di numeri tra i più alti in Europa, dovuti principalmente a un’insufficiente attività fisica e a un’alimentazione che si è allontanata dai principi della dieta mediterranea.

Per questo AIRC invita tutti ad agire in prima persona, adottando abitudini più sane e sostenendo la ricerca per prevenire, diagnosticare e curare sempre prima e sempre meglio tutti i tumori.

LE ARANCE DELLA SALUTE NELLE PIAZZE – SABATO 27 GENNAIO

Sabato 27 gennaio 20.000 volontari AIRC distribuiscono nelle piazze reticelle di arance rosse coltivate in Italia (contributo di 13 euro), miele ai fiori d’arancio (10 euro) e marmellata d’arancia (8 euro). Per trovare il punto di distribuzione più vicino: arancedellasalute.it

NELLE SCUOLE CON CANCRO IO TI BOCCIO – 26 E 27 GENNAIO

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio bambini, ragazzi, insegnanti e genitori di oltre mille scuole diventano volontari AIRC per un giorno distribuendo arance, miele e marmellata nell’ambito di “Cancro io ti boccio”, un progetto di Fondazione AIRC in cui coesistono impegno civico e contenuti educativi focalizzati sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura scientifica.

Per informazioni: scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp

LE ARANCE ROSSE PER LA RICERCA NEI SUPERMERCATI – DAL 2 FEBBRAIO

Dal 2 febbraio migliaia di punti vendita della grande distribuzione e della distribuzione organizzata sostengono il lavoro dei ricercatori AIRC: per ogni reticella di “Arance rosse per la Ricerca” acquistata, AIRC riceve 50 centesimi di euro.

LA NAZIONALE UNDER 20 AMBASCIATRICE DELLA PREVENZIONE

I calciatori e il CT della Nazionale Under 20 di calcio italiana si impegnano in prima persona a diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione tra le nuove generazioni, grazie all’impegno della FIGC a supporto dell’iniziativa “Un Gol per la Ricerca” di Fondazione AIRC.

IL SOSTEGNO DEL PARTNER ISTITUZIONALE BANCO BPM

La campagna sarà visibile in tutta Italia anche attraverso le 1.400 filiali e i canali di comunicazione di Banco BPM, partner istituzionale di Fondazione AIRC impegnato a favorire la divulgazione scientifica e il coinvolgimento del pubblico nel sostegno della ricerca sul cancro.

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a 6mila ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In 57 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e ottocento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2023). Informazioni e approfondimenti su airc.it.

27/01/2024 – PIAZZE DI GENOVA Gall. Mazzini – da Piazza Lanfranconi Piazza Matteotti dalla Chiesa del Gesù P.za Martinez-giardini C.so De Stefanis, Villa Piantelli Piazza Remondini ( S.Martino d’Albaro) Molassana (capolinea autobus l.go P.Boccardo) Prato (P.za Suppini) Sampierdarena (Piazza Montano da B. Passadore) Bolzaneto (P.za Rissotto) Sestri P. (atrio del Comune) Pegli – Via Pallavicino, 5 – sotto i portici Campomorone (Piazza Marconi) Pontedecimo (P.zza Pontedecimo) Boccadasse da Chiesa S. Antonio Voltri – Piazza Gaggero Prato di Struppa- Piazza Suppini Caffetteria Nicla Pontedecimo 27/01/2024 PROVINCIA DI GENOVA Arenzano: lungomare- (piazza XXIV Aprile)

Bogliasco: Piazza XXVI Aprile

Busalla: Portici di Via Veneto

Camogli: Piazza Schiaffino

Casella: Piazza XXV Aprile

Chiavari: Piazza Matteotti

Davagna: Piazza G. Bombrini

Fontanarossa: Piazza di Gorreto

Fontanigorda : Coop La Torrigliese

Mele: Piazza del Comune

Mignanego: Località Vetrerie

Montebruno: Piazza Guglielmi

Rapallo: Piazzetta da Vico

Recco: Passo Assereto

Ronco Scrivia: Corso Italia

Rovegno: Piazza del Comune

Sarissola: Piazza Pinan

Sestri Levante: Piazza Matteotti

Sori: Portici di Via Stagno

Torriglia: Coop La Torrigliese

OTTONE (PC) – Piazza delle Vittoria

Mi piace: Mi piace Caricamento...