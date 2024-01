Via Bobbio: il fabbro non riesce ad aprire la cassaforte, ma ci riesce il ladro che ruba tutto

Raffica di furti in città: colpo andato a vuoto in viale dei Geneys, fondo cassa trafugato a “Focaccia”. Finestra forzata a Teglia. Indaga la Polizia di Stato

Raffica di furti in appartamenti e attività economiche nel fine settimana.

Curiose le circostanze di quanto avvenuto sabato in via Bobbio, a Staglieno. Lì, in una casa totalmente vuota, appena messa in vendita dai proprietari che l’avevano ricevuta in eredità, i ladri si sono introdotti e hanno svuotato la cassaforte. Dall’appartamento era stato portato via tutto, meno il contenuto della cassaforte, di cui non si era trovata la chiave. Nemmeno il fabbro intervenuto era riuscita ad aprirla e si cercavano, quindi, soluzioni. C’è, però, riuscito il ladro, che si è introdotto in casa e l’ha svuotata. Conteneva monili, ma il valore è ancora da quantificare.

In viale Des Geneys i ladri sono entrati in un’abitazione, ma sono usciti senza asportare nulla.

È andato, invece, a segno il colpo da “Focaccia”, in via Cappello, dove i malviventi si sono introdotti dalla porta posteriore, forzandola e sono usciti col fondo cassa, pari a circa 300 euro.

Furto anche in via Monte Sei Busi, a Teglia, dove è intervenuta la Polizia Scientifica. I ladri hanno forzato una finestra. Valore della refurtiva ancora da quantificare.

Per tutti i casi indaga la Polizia di Stato.

