Il pusher, beccato per la seconda volta dalla PL, finisce a Marassi. Maxi multa per il cliente che guidava senza patente

Il Gocs, Gruppo operativo contrasto stupefacenti) del nucleo Centro Storico – Unità territoriale Centro della Polizia locale, aveva già arrestato l’uomo (con una lunga serie di precedenti specifici) 5 giorni prima. Il giudice ha deciso per lui l’obbligo di firma due volte al giorno. Aveva subito ripreso l’attività ed è stato arrestato

La misura non ha convinto il ragazzo, un giovane di nazionalità senegalese, a desistere. Cinque giorni fa, quando era già in manette dopo aver tentato di opporre resistenza, sul suo telefono, ormai elle mani della PL, continuavano a piovere i messaggi delle ordinazioni dei clienti. Prima dell’arresto del Gocs del 4 gennaio scorso aveva già a suo carico una condanna ad un anno e dieci mesi da minore e uno a due anni da maggiorenne, entrambe per reati legati agli stupefacenti. Inoltre ha due denunce a piede libero pendenti.

Appena uscito da palazzo di giustizia ha ricominciato a vendere stupefacente come se nulla fosse. Ma ad aspettarlo, in via Pré, all’incrocio ad alto tasso di spaccio con vico di Santa Fede c’erano gli agenti della Polizia locale. Proprio il fatto che sia stato colto nuovamente a spacciare ad appena cinque giorni dal precedente arresto ha provato la non occasionalità della condotta che, come prevede a legge, ha aperto per lui le porte del carcere di Marassi, come disposto dal magistrato di turno. È ora in attesa di convalida da parte del gip.

Il ragazzo aveva con sé diversi tipi di stupefacente e quasi 500 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Guai anche per il cliente, che dopo aver acquistato cocaina ed eroina ha tentato di allontanarsi a bordo di uno scooter. Fermato dagli agenti, non solo aveva addosso la droga, ma era anche privo della patente di guida. Per questo, oltre ad essere segnalato alla prefettura, gli è stata contestata la guida senza patente. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e’ punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.

