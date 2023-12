Nel Bisagno tanti cinghiali agonizzanti o già morti. L’allarme lanciato dai residenti della zona

Avvelenamento o peste suina? Di fatto, chiunque passi può vedere nel greto del Bisagno, una situazione agghiacciante, con diversi animali che si contorcono e altri che sono già morti, ma non sono ancora stati rimossi.

Nel video si vede la commovente difesa di un compagno morente da parte di un grosso cinghiale che prima veglia il povero animale, poi parte all’attacco contro la persona che sta filmando, per difendere l’altro ungulato, decisamente più piccolo anche se non più cucciolo. Forse è uno dei suoi figli.

La Polizia locale è intervenuta. Anche oggi. Nei giorni scorsi aveva ricevuto altre segnalazioni, aveva effettuato sopralluoghi e aveva disposto la rimozione delle carcasse, che invece ancora stamattina erano sul posto. Gli abitanti temono anche che la situazione igienicosanitaria, alla lue dei molti animali morti o morenti, sia pericolosa. C’è anche il timore che i cinghiali siano stati avvelenati deliberatamente o che qualche scarico non lecito in alveo li abbia uccisi.

Certo è che basta dare un’occhiata alla cartina dei casi di Peste Suina per capire che la gran parte dei casi registrati nel comune di Genova si sono verificati proprio in Valbisagno. Non si può affatto escludere, fino a quando l’esame delle carcasse non darà una risposta definitiva, che la moria in atto sia proprio causata dalla malattia.

Al 10 dicembre (ultima comunicazione dell’Istituto Zooprofilattico che effettua il monitoraggio) i cinghiali morti per peste suina sono 528 in Piemonte, 551 in Liguria.

La mappa soprastante indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 10 dicembre 2023. Moltissimi i casi registrati in Valbisagno negli ultimi due mesi. Nove i casi relavati a Genova nel corso della precedente settimana di monitoraggio.

Il prossimo bollettino sarà diramato domani.

