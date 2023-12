Comune, consigliere in gravidanza a rischio e neomamme potranno presenziare in videoconferenza

La delibera, proposta da Francesca Ghio del gruppo rossoverde, estende la possibilità anche ai neopadri in congedo parentale ed è stata votata all’unanimità

Modificato il regolamento del Consiglio Comunale che non prevedeva la possibilità. Le consigliere e consiglieri nelle condizioni sovraesposte potranno continuare a garantire la rappresentanza, mandato degli elettori, e non perderanno il gettone di presenza. La proponente, Francesca Ghio, è incinta e diventerà presto mamma. Ha accolto un emendamento di Vincenzo Falcone di Fratelli d’Italia.

Polemiche per l’emendamento proposto dal consigliere di Uniti per la Costituzione, Mattia Crucioli, che intendeva estendere il collegamento da remoto anche a chi certificasse invalidità o malattie. Bocciato dall’aula con 30 voti contrari di Vince Genova, Genova Domani, Liguria al Centro, FdI e il Pd e quelli favorevoli di Lega, il M5S e Uniti per la Costituzione. Presenti non votanti la lista RossoVerde e il Gruppo Misto (Cristina Lodi di Azione). I contrari hanno motivato il loro voto spiegando che l’accettazione avrebbe delegittimato il lavoro fatto durante le commissioni. Lodi ha criticato che la gravidanza fosse equiparata a una malattia.

Ok del consiglio agli emendamenti dei consiglieri Bruzzone, Lodi (Misto-Azione) e D’Angelo (Pd) e dei capigruppo di maggioranza, che hanno concorso alla alla stesura finale del testo.

Approvato con 28 voti a favore l’ordine del giorno dal consigliere del M5S Fabio Ceraudo che impegna il sindaco e la Giunta: “ad integrare la delibera in oggetto, tramite Commissione ad hoc, al fine di poter ampliare la possibilità di partecipare alle sedute consiliari da remote ai componenti del Consiglio affetti da inabilità temporanea o permanente o in caso di malattia o infortunio debitamente certificati”, facendo così passare per la discussione in Commissione la regola che Crucioli voleva passasse in consiglio senza preventivo confronto.

In copertina: foto di repertorio

