Festività 2023, il 7 dicembre il Christmas Show. A De Ferrari: merenda, accensione luminarie e albero di Natale, cori di voci bianche e gospel

Saranno illuminati tutti i principali palazzi che si affacciano su De Ferrari. Il presidente della Regione Toti: «Momento importante per società, economia e turismo»

Genova e la Liguria inaugurano le festività natalizie con una grande evento in programma giovedì 7 dicembre in piazza De Ferrari.

Alle 17, avvio della distribuzione di dolci e focaccia in piazza De Ferrari.

Alle 17.30, alla presenza dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca, verrà svelato il tradizionale presepe allestito al piano terra del palazzo di Regione Liguria. Quest’anno la natività, messa a disposizione grazie alla collaborazione di Fondazione Carige, è composta da 41 elementi di terracotta smaltata policroma, opera del ceramista Antonio Tambuscio. La scenografia anche quest’anno è a cura dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Sempre alle 17.30 al via la distribuzione in piazza di focaccia e pandolcini in piazza.

Alle 18 al via il Christmas show con il coro delle voci bianche del Carlo Felice di Genova, che intonerà alcune delle più classiche canzoni natalizie.

Sarà proprio il loro primo brano a dare avvio dell’illuminazione della piazza.

Grazie alla collaborazione di Iren e del Comune di Genova, saranno illuminati tutti i principali palazzi che si affacciano su De Ferrari (Ducale, Teatro Carlo Felice, Accademia Ligustica di Belle Arti, palazzo di via XX Settembre 41, Palazzo della Borsa) fino ad accendere il grande schermo sul Palazzo della Regione

Un emozionante spettacolo, basato su oltre 1 milione di led a bassissimo consumo, che daranno un tocco di magia al luogo simbolo di Genova. L’allestimento occuperà un totale di 6.500 metri quadrati di facciate e saranno 2300 le calate di led per oltre 80 km di cavo. Nessun pericolo per le preziose facciate della piazza: per il fissaggio delle calate di luci si sono utilizzati esclusivamente gli agganci esistenti.

Conclusa l’illuminazione della piazza, al via il countdown per l’accensione del grande albero di Natale, seguita dagli auguri del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci.

L’albero di Natale proviene da Ponte di Legno ed è stato donato da Regione Lombardia, nell’ambito del Patto di Amicizia tra le due regioni. Si tratta di un abete rosso alto circa 18 metri. Per ricambiare, Regione Liguria il 18 dicembre ha organizzato una distribuzione di pesto e focaccia a Milano all’interno dell’Igloo allestito per le festività a piazza Città di Lombardia.

Dopo l’illuminazione dell’albero riprenderà il Christmas show, con il coro gospel delle Sister, formato da quindici coriste dirette da Irina Arozarena, che intoneranno i classici spiritual natalizi.

“Come ogni anno – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – diamo il via alle feste illuminando la piazza principale e l’albero di Natale della nostra città che rappresentano idealmente tutte le vie e le piazze della Liguria. Le festività natalizie sono un momento importante per la nostra società, dal punto di vista religioso, per il senso di comunità e, non ultimo, per il suo valore economico. Come sempre tanti gli eventi in programma in questi giorni sul territorio, che culmineranno con il Capodanno in piazza, che vedrà anche nel 2023, dopo il successo dell’anno scorso, Genova protagonista sulle reti Mediaset con un evento che porterà un grande pubblico in piazza de Ferrari e la nostra città nelle televisioni di milioni di persone. Il nostro messaggio turistico – aggiunge Toti – è che la Liguria è la meta perfetta anche per questo periodo dell’anno, per la magia dei suoi paesaggi, per il programma di eventi, proposte culturali, che si svolgono nei nostri borghi e nelle nostre città ma anche e soprattutto per la nostra tradizione enogastronomica che, a Natale, dà davvero il meglio di sé”.

“Siamo felici – aggiunge il presidente Toti – di continuare a collaborare con Regione Lombardia, che ha donato lo splendido albero di piazza De Ferrari. Il 18 dicembre saremo in piazza a Milano per distribuire focaccia e pesto: un modo non solo per contraccambiare, ma per far conoscere sempre di più le nostre eccellenze”.

Regione Liguria nel 2023 ha nuovamente supportato i comuni liguri con lo stanziamento di circa 1,5 milioni di euro, attraverso il Fondo unico nazionale del turismo: si tratta di fondi che sono stati utilizzati, in gran parte, per allestimenti ed eventi natalizi.

“Si preannuncia un Natale ricco di eventi in tutta la Liguria gran parte dei quali organizzati con i fondi Funt del Ministero del Turismo – spiega l’assessore ai Grandi eventi Augusto Sartori – La Liguria è ormai attrattiva 365 giorni all’anno e quindi queste ormai imminenti festività saranno dei momenti preziosi per la nostra regione”.

“Anche questo Natale e per tutte le festività ci prepariamo ad accogliere i cittadini con un’offerta che spazia dalla cultura all’intrattenimento di piazza, spettacoli, luci e illuminazioni, decorazioni e un ricco calendario di appuntamenti, che copriranno tutto il territorio genovese, dalle periferie al centro- dichiara la consigliera delegata ai Grandi eventi del Comune di Genova Federica Cavalleri – Un richiamo importante per le famiglie e i bambini, ma anche per i tanti turisti che sceglieranno Genova come meta delle loro vacanze di Natale. Tanti, poi, sono gli eventi in collaborazione con Regione Liguria, a partire dall’accensione dell’albero di Natale di piazza De Ferrari l’8 dicembre, fino al 31 dicembre con la grande festa di Capodanno in piazza”.

“Anche quest’anno Iren fa gli auguri ai genovesi illuminando Piazza De Ferrari – ha sottolineato Luca Dal Fabbro, presidente del Gruppo – ribadendo ancora una volta il proprio sostegno per i territori in cui opera, in linea con il supporto dato anche nel 2023 ad arte, teatro, cultura, sport ed eventi. Quanto alle installazioni luminose, coerentemente con i nostri obiettivi di sostenibilità, abbiamo scelto di utilizzare microluci a led e a bassissimo consumo, che hanno una resa molto efficace e daranno un tocco di magia al luogo simbolo di Genova, rivestendo tutti i principali edifici per un totale di 6.500 metri quadrati di facciate”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...