Incendio in appartamento di via Napoli, l’intervento dei Vigili del fuoco evita gravi danni

Le fiamme sono divampare poco prima delle 15:00. La strada è stata chiusa completamente per una decina di minuti, quindi riaperta a senso unico alternato e, alle 15:40, completamente riaperta al transito

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, la Polizia locale e la Polizia di Stato. Non ci sarebbero feriti o intossicati. I due occupanti dell’appartamento, disabili, sono stati portati fuori dai pompieri e affidati ai soccorsi inviati dal 118 per paura che avessero respirato troppo fumo. Le loro condizioni di saluta, per fortuna, sono risultate buone e non è stato necessario trasportarli al pronto soccorso.

I Vvf hanno spento in fretta le fiamme, generatisi, pare, da un materasso. Grazie al rapido intervento dei pompieri, i danni non sono gravi. Per i residenti del palazzo, per fortuna, solo tanta paura.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...