Assemblea informale sul bilancio convocata via Whatsapp, l’opposizione attacca. Piciocchi: «Richiesta dai presidenti di Municipio»

Pd, Genova Civica, Lista Rossoverde, M5S, Azione, gruppi misti e liste di sinistra disertano l’appuntamento

“Dopo aver smantellato completamente i Municipi, riducendone le risorse e le possibilità di azione sui bisogni di prossimità ai cittadini sui territori, la Giunta Bucci, con in testa il Vicesindaco Piciocchi ha deciso di disertare le discussioni nelle sedi istituzionali municipali competenti, decidendo di lasciare ai dirigenti il ruolo di rappresentanza nei Municipi – recita una nota dei partiti di centrosinistra -. Si conferma la modalità che ha visto comprimere i tempi per i rappresentanti municipali eletti dai cittadini per approfondire il testo nelle Commissioni Municipali, contingentando al massimo quelli per la votazione del parere sul Bilancio comunale. Quest’anno – però – tutto ciò verrà fatto senza la possibilità di ogni confronto con la Giunta Comunale, come mai accaduto prima in passato. Per questo i Gruppi Consiliari di Partito Democratico, Genova Civica, Lista Rossoverde, Movimento 5 Stelle, Azione, Valbisagno Insieme, Per la Valpolcevera, Noi con Massimo Ferrante e Misto non parteciperanno all’assemblea di questa sera al Teatro della Gioventù. Non è accettabile che le comunicazioni ufficiali per la convocazione dei Consigli Municipali, vengano sostituite da messaggi via WhatsApp con 24 ore di preavviso per una assemblea “informale” con il vicesindaco e assessore al Bilancio Piciocchi nel ruolo di conferenziere, con una modalità che sembra più quella di una passerella, umiliante per la dignità dei Consigli Municipali e della città tutta, alla quale – pertanto – non riteniamo di prendere parte».

La nota è firmata da:

Gruppo Consiliare Partito Democratico nei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Gruppo Consiliare Genova Civica nei Municipi I, II, III, VI, VII, VIII, IX

Gruppo Consiliare Lista Rossoverde nei Municipi I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle nei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, IX

Gruppo Consiliare Misto nei Municipi II, V

Gruppo Consiliare Noi con Massimo Ferrante nel Municipio III

Gruppo Consiliare Misto-+Europa nel Municipio IV

Gruppo Consiliare Valbisagno Insieme nel Municipio IV

Gruppo Consiliare Azione nel Municipio V

Gruppo Consiliare Per la Valpolcevera Romeo Presidente nel Municipio V

Gruppo Consiliare Misto-Azione nel Municipio IX

L’assessore al Bilancio e vicesindaco Pietri Piciocchi ha diffuso un comunicato in risposta.

«Ho letto con sgomento e incredulità il comunicato stampa dei gruppi di opposizione che, assumendosi una grave responsabilità, decidono di non partecipare alla discussione democratica sui documenti di bilancio che ho deciso di proporre ai componenti dei Consigli municipali, invitandoli a un incontro pubblico, questa sera al Teatro della Gioventù – dice Piciocchi -. È bene ricordare che i presidenti dei Municipi, all’unanimità, hanno entusiasticamente aderito alla mia proposta ieri a margine del consiglio comunale, motivo per cui è ancora più incredibile l’atteggiamento ostile e pretestuoso espresso nel comunicato da parte di chi, evidentemente, teme il confronto. Peraltro, avevo dato anche altre disponibilità per la prossima settimana, ma è stato chiesto di fare l’incontro nel più breve tempo possibile, quindi stasera. L’incontro, al contrario di quanto viene detto, esprime il massimo rispetto per il ruolo dei Consiglieri Municipali. D’altra parte, chi ha redatto il comunicato dimostra anche di avere poca memoria perché dimentica che questi incontri pubblici con i Municipi, per la presentazione del bilancio, erano di prassi durante il corso delle Giunte Vincenzi e Doria e lo scorso anno mi fu chiesto di ripristinarli proprio da alcuni rappresentanti dell’opposizione. Ne dobbiamo dedurre che quello che interessa a certe persone è solo contestare tutto, a prescindere».

«È anche giusto precisare, inoltre, che l’incontro di stasera non è un consiglio municipale congiunto convocato via WhatsApp, come è stato erroneamente detto, ma un incontro pubblico, che i Presidenti degli stessi Municipi hanno chiesto fosse convocato il prima possibile – aggiunge Piciocchi – Aggiungo che i tempi ristretti per l’espressione del parere sul bilancio da parte dei Municipi sono stabiliti non dalla Giunta, ma dal regolamento di contabilità dell’Ente – che prevede che il parere venga reso entro dieci giorni dalla trasmissione da parte della giunta – ragion per cui, anche sotto tale profilo, il comunicato stampa in oggetto è completamente fuori luogo. L’incontro di questa sera è proprio finalizzato a fornire a chi dovrà esprimere il voto tutti gli elementi di conoscenza per assumere una posizione consapevole e ponderata. Chi non vuole partecipare questa sera è certamente libero di farlo, ma sia chiaro che si assume la responsabilità di sottrarsi alla discussione».

Mi piace: Mi piace Caricamento...