Via Piacenza, rifiuto ingombranti vicino ai bidoni gettati sul marciapiede per svuotare i contenitori. La protesta di un residente

Il nostro lettore Alessandro ha fatto la segnalazione su SegnalaCi alle 7:20 di ieri, ma stasera materasso e altri oggetti sono ancora lì e si è anche aggiunto un sacco nero. Non solo mugugni, ma anche una proposta operativa e la richiesta di videosorveglianza

«Capisco che la situazione è generalizzata in tutto il territorio, ma mi sembra impossibile come non si possa affrontare in maniera più seria – dice Alessandro -. Entrando più nello specifico accade che l’operatore Amiu, in fase di svuotamento del bidone della spazzatura, sposti i rifiuti ingombranti e li piazzi a contatto con il palazzo proprio sotto le finestre. Non è la prima volta che accade. Chiaramente già il problema è a monte, nel senso che il rifiuto non andava conferito in quella maniera. La cosa più bella è che il mezzo Amiu passa alle 5:40 al mattino e i rifiuti sono ancora accatastati sul marciapiede il giorno dopo».

«Ho fatto segnalazione su segnalaCi alle 7.20 – continua il nostro lettore – e poi ho scritto anche allo Sportello del Comune che mi ha rimbalzato su SegnalaCi…. Oltretutto accade ovunque che i bidoni vengano scaricati con un mezzo dotato di gru e singolo operatore. Questo, quando alza il bidone, fa inevitabilmente scivolare eventuali sacchi lasciati fuori che poi vengono schiacciati in fase di riposizionamento. Avevo già segnalato ad Amiu questo fatto e devo dire che ho notato che adesso passa un altro operatore con un mezzo più piccolo che anticipa il veicolo che si occupa dello svuotamento, togliendo eventuali sacchetti poggiati all’esterno del contenitore. Il problema che questo operatore non attende che il bidone venga sollevato per togliere anche i rifiuti che sono rimasti tra il bidone e il marciapiede perciò intorno ai contenitore è sempre sporco».

Alessandro aggiunge che «i contenitori della raccolta rifiuti sono posizionati impropriamente sulla carreggiata al di fuori dell’apposita segnaletica orizzontale. Oltre al riposizionamento dei contenitori all’interno della segnaletica orizzontale che, tra l’altro, allontanerebbe un minimo gli stessi dalle finestre, chiedo di valutare l’installazione di telecamere di sicurezza che fungano da deterrente, evitando così il compiersi di comportamenti lesivi al decoro del quartiere oltreché fungere da sistemi di sicurezza per tutti i residenti valutando che tutta la zona compresa tra via Piacenza e via delle Gavette non risulta monitorata da sistemi di videosorveglianza».

