Premio Sviluppo Sostenibile 2023 a Ecomondo Amiu e Comune sul podio insieme ad aziende e amministrazioni top in green economy

Si sono aggiudicati il primo premio per l’economia circolare per il progetto “C-City – Genova Città Circolare “, realizzato con l’Università degli studi di Genova e il Job centre srl

AMIU, insieme al Comune di Genova, è salita oggi sul palco di Ecomondo per ricevere il 1° Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2023 – settore economia circolare – promosso da Fondazione Sviluppo Sostenibile.

A ritirare il premio il Presidente di AMIU, Giovanni Battista Raggi, insieme alla Sustainability e Resilience Manager Comune di Genova, Stefania Manca, in rappresentanza dell’assessore comunale all’ambiente Matteo Campora.

Si tratta della XIII edizione del Premio istituito da Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-Italian Exhibition Group con il patrocinio del MASE, destinato a imprese, startup e Amministrazioni locali che si siano distinte per eco-innovazione, efficacia dei risultati ambientali ed economici e del loro potenziale di diffusione.

Queste le motivazioni del Premio Economia Circolare in collaborazione con CEN_Circular Economy Network: “Per il progetto “C-City – Genova Città Circolare “, realizzato da AMIU in collaborazione con il Comune di Genova, l’Università degli studi di Genova e il Job centre srl. In particolare: per la definizione, partecipata, di una strategia cittadina per economia circolare, la creazione di un “Circular Hub”- spazio di incontro, di collaborazione in co-progettazione fra diversi soggetti interessati, per sostenere la partecipazione, la sensibilizzazione, la raccolta di idee e di progetti, per la realizzazione di uno sportello, “Circular desk “, per l’orientamento, la facilitazione, il supporto, l’assistenza tecnica e l’implementazione di progetti circolari nei diversi settori, e , infine, per la realizzazione di un grande centro del riuso e del riparo – Surpluse Via Bologna. Inoltre per la disseminazione di numerose iniziative: l’upcycling, per la riduzione di plastiche e altri materiali difficili da riciclare, il ritiro e il riutilizzo delle eccedenze alimentari, misure circolari nel settore delle costruzioni, la mappatura di 150 imprese cittadine e per l’attivazione di processi di innovazione in direzione circolare”.

«Vincere il Primo Premio per l’economia circolare ad Ecomondo è una grande soddisfazione per la nostra città e, soprattutto, un importante riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti da tempo per improntare l’attività amministrativa e le azioni di imprese e cittadini genovesi ai fondamentali principi di sostenibilità e circolarità, nelle filiere principali e strategiche del nostro territorio – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Genova Matteo Campora – Il progetto C-City Genova Città Circolare, realizzato da Amiu in collaborazione con il Comune di Genova, è una delle azioni prioritarie della strategia Action Plan Genova 2050 per una città carbon free e zero waste e si basa su una strategia multi-livello di economia circolare che promuove valori chiave quali riutilizzo, riciclo, sostenibilità e upcycling, alla base di quel cambiamento dei processi produttivi e dei comportamenti quotidiani dei cittadini che è indispensabile per affrontare e vincere le grandi sfide ambientali del presente e del futuro. Ringrazio Amiu, Università di Genova e Job Centre Srl per essere parte di una squadra che, fin dall’inizio, ha creduto fortemente in questo progetto, dando un contributo significativo ad aumentare e rendere più efficiente l’applicazione dell’innovazione tecnologica alla green e bioeconomy: settori in cui la nostra Amministrazione crede fortemente al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini e realizzare un’autentica rivoluzione culturale nel segno della tutela dell’ambiente e della sostenibilità a 360 gradi» conclude l’assessore.

Aggiunge Giovanni Battista Raggi, presidente AMIU Genova: «E’ un grande onore ricevere questo premio da parte della Fondazione e di Ecomondo. Ovviamente AMIU è grata per il riconoscimento del nostro impegno e della nostra passione nel campo dell’economia circolare e del suo impatto sul nostro territorio e le nostre comunità. Questo premio è il risultato di un lavoro di squadra e di una collaborazione sinergica tra istituzioni a diversi livelli. Quindi desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e che hanno condiviso la nostra visione per un futuro più sostenibile che vogliamo sempre di più condividere e diffondere nelle città dove lavoriamo e viviamo»

Gli altri 2 primi qualificati sono stati il Comune di Legnano per la categoria “Mobilità sostenibile in collaborazione con Green City Network e l’Osservatorio Nazionale Sharing mobility” e Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.A nella categoria Gestione circolare delle acque in collaborazione con Enea; a queste si sono aggiunte altre 9 Imprese e Amministrazioni, per ciascuno dei 3 settori.

La Commissione che ha selezionato i vincitori è composta da Edo Ronchi, Presidente di Commissioni, per l’economia circolare, Alessandra Astolfi, Stefano Leoni per la mobilità sostenibile da Alessandra Bailo Modesti, Massimo Ciuffini, Carla Messina; per la gestione circolare delle acque da Claudia Brunori, Enrico Rolle, Gianni Squitieri.

Ecomondo (Rimini 7-10 novembre) è l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy. Un punto di incontro e di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, autorità locali e raccoglie e mette a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea.

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile è un autorevole punto di riferimento per i principali settori e protagonisti della green economy: l’economia di uno sviluppo sostenibile.

