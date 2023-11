Maxi pattuglione interforze in atto a Sampierdarena. In campo CC, Gdf, Polizia di Stato e Locale

I giardini della Fiumara sono praticamente circondati. Si tratta della seconda operazione dopo quella messa in atto nel centro storico all’inizio dell’ottobre scorso

In questi minuti la delegazione del Medio Ponente è passata al setaccio. È in atto un servizio di controllo interforze simile a quello già messo in atto in centro storico. A ottobre fu reso noto che nel tempo la stessa operazione sarebbe stata messa in atto in altre zone, come indicato dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi nel corso di una riunione del tavolo per l’Ordine e la Sicurezza in Prefettura, a Genova.

Partecipano anche la Asl e l’Ispettorato del lavoro. Anche locali e artigiani alimentari vengono controllati.

Solo la Polizia locale ha messo in campo 60 operatori. Ragionevolmente in campo ci sono circa 200 divise.

Il risultato dell’operazione in centro storico era stata di due arresti, 14 denunce e 4 espulsioni.

