Delegazione genovese, Sindaco in testa, a Londra per l’investitura del Lord Mayor della city Michael Mainelli

Alla tradizionale parata, Genova, parteciperà con il gonfalone e figuranti in jeans “per sottolineare, nella vetrina internazionale del Lord mayor’s show – spiegano a Tursi -, la nascita del tessuto più conosciuto e usato al mondo proprio nella città della Lanterna»

IL COMUNICATO DEL COMUNE

Per la prima volta una città italiana è stata invitata dalla City of London, il distretto finanziario e commerciale di Londra nonché nucleo originario della città, fin dal medioevo realtà indipendente all’interno della capitale del Regno Unito. L’occasione di invito è l’elezione, in programma per venerdì 10 novembre, del Lord Mayor, il sindaco della City di Londra, Michael Mainelli, che, lo scorso dicembre, quando era ancora alderman – assessore designato a diventare quest’anno il primo cittadino della cittadella finanziaria londinese – era stato ricevuto a Palazzo Tursi per la condivisione di una lettera di intenti per reciproci scambi tra le due città.

«Genova è una città con un respiro sempre più internazionale e questa missione a Londra lo dimostra per la tipologia di incontri e appuntamenti che la nostra delegazione avrà da oggi a sabato – dichiara il sindaco Bucci – Sarà l’occasione per migliorare rapporti di tipo economico, sociale e culturale con il Regno Unito e la sua capitale creando nuove occasioni e opportunità per Genova. Inoltre, è motivo di grande orgoglio e un’emozione poter partecipare all’investitura del Lord Mayor of London ed essere la prima città italiana, dal Medioevo ad oggi, a prendere parte ad un appuntamento così importante, ricco di storia e tradizioni come il Lord’s Mayor show. Segno tangibile della riconoscibilità e prestigio di cui godiamo anche al di fuori dei confini nazionali. Un ringraziamento sincero va alla rete degli ambasciatori di Genova nel mondo così attivi anche in Inghilterra tanto da aver favorito questa missione a testimonianza del ruolo strategico che i nostri ambasciatori hanno nella promozione e nello sviluppo della città. Siamo pronti ad affascinare Londra con la nostra storia, le nostre tradizioni e soprattutto quella che sarà la Genova di domani!»

L’invito di Lord Mayor sarà un’occasione di promozione e di scambio per rafforzare un antico legame che affonda le proprie radici nella storia e che ha il suo simbolo più eloquente nella bandiera di san Giorgio, vessillo rossocrociato che accomuna gli inglesi ai genovesi.

Da questo pomeriggio il sindaco di Genova Marco Bucci, con una delegazione del Comune di Genova, è nella City londinese per una tre giorni intensa di incontri con potenziali investitori e per fare conoscere i progetti di sviluppo della città, dalla rigenerazione urbana ai nuovi collegamenti di infrastrutture materiali e immateriali. Domani, il sindaco Bucci e il Lord Mayor of London Michael Mainelli si incontreranno per condividere il futuro Patto di intenti tra le due città su progetti comuni su shipping, cultura ed education.

L’investitura a Lord Mayor avviene con una cerimonia nota come Silent Ceremony perché si tiene quasi interamente in silenzio, davanti a un pubblico selezionatissimo. Alla cerimonia è stato invitato anche il sindaco Bucci. Una cerimonia con oltre 800 anni di storia che avrà poi il culmine sabato nella sfilata nel centro della City: il Lord mayor’s show, la parata annuale seguita da oltre 300.000 persone e trasmessa in diretta in tutto il mondo dalla BBC. Alla parata, per la prima volta nella storia, una città italiana, Genova, parteciperà con il gonfalone e figuranti in jeans, per sottolineare, nella vetrina internazionale del Lord mayor’s show, la nascita del tessuto più conosciuto e usato al mondo proprio nella città della Lanterna.

Tra gli appuntamenti in programma anche la serata organizzata all’Ambasciata d’Italia a Londra, domani, alla presenza dell’ambasciatore Inigo Lambertini, durante la quale il sindaco di Genova Bucci illustrerà a una platea selezionata di oltre cento ospiti i temi di attualità per il futuro sviluppo della città: la nuova linea ad alta velocità Milano-Genova, i progetti Pnrr, il Waterfront di levante, il nuovo progetto site start up al Great Campus Scientifico e tecnologico di Erzelli, l’Energy data valley, i cavi sottomarini per la trasmissione dei big data. Inoltre, durante la serata, ampio spazio sarà dedicato alla presentazione delle eccellenze culturali di Genova: dai Rolli al Premio Paganini, con il momento musicale dell’esibizione della violinista Hawijch Elders, quarta classificata alla 57esima edizione del Premio. La presentazione sarà della consigliera delegata ai rapporti internazionali e al Premio Paganini Barbara Grosso. Alla promozione culturale, è dedicato anche l’incontro alla Galleria d’arte Moretti Fine Art, nell’edificio storico di Duke Street nel quartiere di St James’s, inaugurata un anno fa da uno dei più importanti galleristi a livello mondiale, Fabrizio Moretti, pratese di nascita, segretario generale della Biennale internazionale di Antiquariato di Firenze. E proprio in occasione della visita del sindaco Bucci alla galleria si terrà una “solo exhibition” per un vernissage esclusivo della “Giuditta e Oloferne” capolavoro realizzato nel 1618 da Giulio Cesare Procaccini per Giovan Carlo Doria, collezionista genovese. La storia del quadro e tutti i passaggi, di proprietà in proprietà fino alla galleria Moretti, è ripercorsa da Anna Orlando, storica dell’arte e consulente per la cultura del Comune di Genova, nel volume “Giulio Cesare Procaccini. La Giuditta Doria e Genova”.

La delegazione del Comune di Genova che accompagnerà il sindaco Bucci è composta anche dalla senior consultant per le relazioni internazionali del Comune di Genova e Ambasciatrice di Genova nel Mondo on. Susy De Martini, mentre un ruolo fondamentale per l’organizzazione degli appuntamenti business è stato svolto dal supporto del St. George’s club, nato nel 2018 per l’impulso di una cinquantina di soci-fondatori genovesi, inglesi e internazionali con l’obiettivo di rafforzare i legami e instaurare nuovi rapporti culturali ed economici tra Genova e la città di Londra. Tra i fondatori del club che hanno dato un apporto attivo alla missione Francesca Centurione Scotto, vicepresidente del club, Francesca Griffiths, Maurizio Fazzari e la rete degli Ambasciatori di Genova nel mondo.

