Dj set dopo il Ghost Tour, divieto di uso di botti, fuochi d’artificio, spray urticante e somministrazione di bevande in vetro o lattina

Ordinanza del Sindaco per la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione. L’inosservanza prevede una sanzione fino a 500 euro

Saranno vietate dalle ore 21:00 alle ore 23:55 del 31 ottobre 2023, per l’evento “DJ set” in occasione del “Ghost Tour”, all’interno del perimetro di Piazza Matteotti:

a) la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico;

b) l’uso, in area privata, di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente;

c) la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e all’esterno dei relativi plateatici;

d) la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo;

e) la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.

Come detto, le sanzioni per gli inadempienti vanno da 100 a 500 euro.

