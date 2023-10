Via Bruzzo, container cade da 6 metri a causa di una forte raffica di vento

L’azienda Derrick, che gestisce l’area, sottolinea che «il container è stato prontamente rimosso, che non vi sono feriti e che nessun mezzo è stato coinvolto»

Derrick, società controllata da Bolzaneto Container Terminal, informa che «intorno alle 10 un container gestito all’interno dell’area di via Bruzzo, in val Polcevera, è caduto da circa 6 metri sul manto stradale sottostante per una forte raffica di vento, causando l’interruzione della viabilità, gestita dalla Polizia Locale che ringraziamo per la collaborazione».

«L’area è ora sotto la gestione della Polizia Locale per il pieno ripristino della viabilità» concludono alla Derrik.

Tutto è successo alle 10:50. Sul posto sono intervenute tre pattuglie di Polizia locale. I container caduti (come si vede nella foto) sono due.

La circolazione è stata ripristinata alle 13:50, dopo che la Derrik ha ripristinato la recinzione.

Sul posto, oltre alla Polizia locale, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Asl, con la squadra Psal (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro) per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica di quanto è successo. Sul posto anche City G.Light (perché i container hanno travolto un palo della pubblica illuminazione) e Aster per mettere in sicurezza una palina, anch’essa travolta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...