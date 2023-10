Antenna di promontorio, il rendering era sbagliato. Il Comune annulla l’autorizzazione paesaggistica

L’assessore Mascia: «Abbiamo convocato la società InWit ad un tavolo tecnico proprio per garantire per il futuro un giusto contemperamento tra l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio e alla salubrità dell’ambiente e quello altrettanto pubblico allo sviluppo delle telecomunicazioni di cui nessuno può più fare a meno in ogni ambito della vita quotidiana»

A seguito delle verifiche e degli approfondimenti svolti dagli uffici comunali è emerso che l’antenna di via Salvator Rosa risulta essere di altezza maggiore rispetto a quella rappresentata in base ai rendering che avevano dato luogo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

È stato in effetti verificato che nei foto inserimenti allegati all’istanza dell’operatore che aveva condotto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, l’antenna appariva con un’altezza di molto inferiore a quella realizzata.

Per questo il Comune di Genova, acquisito il parere della Commissione locale per il paesaggio così come condiviso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha deciso di emettere un provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica.

«Come amministrazione ci siamo subito attivati di fronte alle richieste degli abitanti del Promontorio – dichiara l’assessore all’Urbanistica, allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia in una nota di risposta all’interrogazione del Capogruppo di Vince Genova in Consiglio comunale Paolo Gozzi – ed abbiamo avviato la procedura in contraddittorio con gli interessati per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Nel corso dell’istruttoria è effettivamente emerso che il rendering aveva fatto immaginare un’opera meno impattante sul contesto paesaggistico all’intorno. Per questo si è approdati all’emissione di questo provvedimento di annullamento, che è una tutela non solo per i cittadini di Sampierdarena ma anche per l’amministrazione locale».

Mi piace: Mi piace Caricamento...