Rolli Days, dal 13 al 15 ottobre sul filo rosso di Genova capitale del libro

Attività legate alla lettura, a partire da Palazzi di Genova di Pieter Paul Rubens, accompagneranno i genovesi e i visitatori attraverso le antiche magioni cinquecentesche, dove saranno esposti numerosi volumi che raccontano la storia dei Palazzi genovesi, poi denominati Palazzi dei Rolli da Ennio Poleggi, che nel corso dei secoli hanno contribuito al riconoscimento di un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore

Libri che raccontano Genova, sottolineandone il ruolo di Superba e indiscussa regina dei mari. Nell’anno in cui la nostra città è Capitale Italiana del Libro, saranno proprio gli antichi e preziosi volumi il filo conduttore della prossima edizione dei Rolli Days, che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre.

«Nell’anno in cui Genova è capitale italiana del libro ci è sembrato naturale legare l’apertura dei Rolli ai libri che raccontano la nostra meravigliosa città e la sua storia così affascinante e travolgente – spiega il sindaco Marco Bucci – I Rolli days sono un appuntamento collaudato che richiamano, ad ogni edizione, decine e decine di migliaia tra genovesi e turisti. Il fascino misto tra bellezza e storia del nostro patrimonio riesce ad affascinare persone dagli interessi più disparati. Una vera risorsa che la storia ci ha lasciato e che valorizzeremo sempre di più nel futuro».

Nei saloni dei Palazzi nobiliari, riccamente decorati da alcuni tra i principali artisti del Cinquecento e del Seicento, verranno esposte le due edizioni del già citato volume rubensiano, con le tavole che permettono di ricostruire davanti agli occhi del visitatore facciate e ambienti ormai mutati nel tempo, oltre ai più moderni volumi sette-ottocenteschi che descrivono con dovizia di particolari gli imponenti edifici della città.

Tra tutti, il volume di Martin Pierre Gauthier intitolato I più begli edifici della città di Genova e dei suoi dintorni, anch’esso con un interessante apparato grafico. Per quanto riguarda i palazzi di villa, in quei quartieri che, durante El Siglo de los Genoveses, ospitavano gli sfarzi della villeggiatura per le più importanti famiglie della città, sarà possibile ammirare interessanti testimonianze grafiche, come il volume del 1886 del tedesco Robert Reinhardt, che testimonia anche graficamente la straordinaria eccezionalità delle grotte dei giardini genovesi.

I Palazzi genovesi, nati per rappresentare il prestigio e la forza di una nuova classe sociale e che assolvevano la funzione di hospitaggio delle principali cariche politiche provenienti in visita di Stato a Genova da tutta Europa, erano spesso anche contenitori di grandiose biblioteche e raccolte di volumi classici e contemporanei, che gli illustri proprietari conoscevano a menadito, e che spesso costituivano le principali fonti letterarie per i complessi apparati iconografici che ancora oggi rappresentano le preziose decorazioni ad affresco di logge e saloni.

I Palazzi visitabili:

Palazzo Antonio Doria Spinola (Prefettura)

ven h 15/19, sab e dom h 10/19

Palazzo Giacomo Spinola dei Marmi

sab h 10/19

Palazzo Agostino Pallavicino

ven h 16.40/19 – sab e dom h 10/19

Palazzo Pantaleo Spinola (Gambaro)

sab e dom h 10/19

Palazzo Franco Lercari (Parodi)

ven h 17/19, sab e dom h 10/19

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio)

ven h 15/19, sab e dom h 10/19

Palazzo Angelo Giovanni Spinola

sab h 14/19, dom h 10/19

Palazzo Gio Battista Spinola (Doria – Circolo Tunnel)

dom h 10/19

Palazzo Baldassarre Lomellini (Garibaldi 12)

ven h 14/15.30, sab h 9/10.30 e 13.30/15.30

Palazzo Nicolosio Lomellino

ven h 15/19, sab e dom h 10/19. Ingresso ridotto € 8, studenti e insegnanti € 6

Palazzo Gio Francesco e Ridolfo Brignole Sale (Palazzo Rosso)

ven h 15/18, sab e dom h 10/18

Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco)

ven h 15/18, sab e dom h 10/18

Palazzo Gerolamo Grimaldi (della Meridiana)

ven h 15/19, sab e dom h 10/19. Ingresso a pagamento solo domenica 15 ottobre al prezzo di € 3, con accesso al Salone di Cambiaso

Palazzo Lomellini Patrone (Comando Militare)

ven h 15/18, sab e dom h 10/12 e 14/18

Palazzo Lauro

ven h 15/19, sab e dom h 10/18

Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Senarega)

sab e dom h 10/19. Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo dell’Università

sab e dom h 10/19

Palazzo Stefano Balbi (Museo di Palazzo Reale)

ven h 9/19, sab h 9/23, dom h 9.30/19. Ingresso a pagamento € 2

Palazzo Gio Battista Centurione Pitto

sab e dom h 10/19. Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Francesco Grimaldi (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola)

ven h 9/23, sab h 9/23, dom h 9.30/19. Ingresso a pagamento € 2

Palazzo Ambrogio di Negro

ven h 15/19, sab e dom h 10/19. Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Lercari Spinola

ven h 15/19, sab e dom h 10/19

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

ven h 15/19, sab e dom h 10/19. Ingresso a pagamento € 8

Palazzo Cattaneo Della Volta

ven h 15/19, sab e dom h 10/19

Palazzo Sinibaldo Fieschi

sab e dom h 10/19

Palazzo Franzone Spinola

ven h 15/19, sab e dom h 10/19. Consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Doria Carcassi (Fondazione Carige – Sede del Premio Paganini)

sab e dom h 10/19

Palazzo BPER

sab e dom h 10/19

Palazzo Arcivescovile

ven h 15/19, sab e dom h 10/19

Anche la prossima edizione dei Rolli Days, evento di punta della cultura genovese, non solo aprirà i portoni di molte antiche dimore nobiliari del centro storico, dal 2006 Patrimonio Unesco, ma anche quelli di numerose ville suburbane del Ponente che ancora oggi, con le loro strutture inconfondibili, caratterizzano i quartieri di Sampierdarena, Cornigliano e Voltri.

Novità dell’edizione dell’autunno 2023, sarà infatti la riapertura della splendida e appena restaurata Villa Centurione del Monastero, con gli affreschi tardo cinquecenteschi di Bernardo Castello.

Ville e altri siti:

Villa Spinola di San Pietro

sab e dom h 10/19

Villa Centurione del Monastero

sab e dom h 10/19

Villa Pallavicino delle Peschiere

sab e dom h 10/19

Villa del Principe

ven h 15/19, sab h 10/16, dom h 10/19. Ingresso a pagamento € 6

Villa Imperiale Scassi

sab e dom h 10/19

Albergo dei Poveri

sab e dom h 10/19. Ingresso a pagamento € 4

Biblioteca Berio

ven h 15/19, sab e dom h 10/19. Ultima entrata h 18

Archivio Magistrato di Misericordia

ven, sab, dom h 14/17

Archivio di Stato

ven h 18/22, sab e dom h 10/18

Teatro Carlo Felice

ven e sab h 15/18, dom h 12/14

Protagonisti delle giornate dei Rolli saranno come sempre i divulgatori scientifici, giovani professionisti specializzati nel racconto consapevole di uno dei patrimoni di maggior rilievo storico e culturale italiano, i quali contribuiranno a popolare per un intero week end sia i Palazzi nel cuore della città, sia gli edifici in aree meno interessate dagli eventi culturali, ma che meritano di essere riscoperti per svelare ai visitatori i tesori artistici che si nascondono al loro interno.

Per le visite è necessaria la prenotazione.

Inizia il 16 ottobre la57ª edizione del Premio Paganini, altro grande appuntamento genovese, che inaugura con un concerto di apertura previsto per sabato 14 ottobre alle 20.30, nel cortile di Palazzo Tursi. Classico&Rock. Le due anime del violino è il titolo della serata, che vede la presenza dei QBros Massimo e Alessandro Quarta.

A cura Comune di Genova nell’ambito dei Rolli Days. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Per rivivere l’atmosfera di permeazione letteraria e culturale che si respirava tra Cinquecento e Seicento nelle vie delle dimore nobiliari, uno degli eventi collaterali previsti durante la settimana precedente ai Rolli Days vede gli atri e i vani scala di alcuni palazzi del centro storico come palcoscenici privilegiati, dove i visitatori potranno assistere a performance teatrali, concerti e letture, nel quadro del progetto “Androni” finanziato dal Ministero delle Attività culturali nel 2022, promosso dal Comune di Genova e curato da Itinerari Paralleli.

Pensato con un processo di progettazione partecipata di design thinking per promuovere una fruizione innovativa degli spazi, “Androni” accenderà la luce su Palazzo Antonio Doria, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo Marcantonio Sauli e Palazzo Grillo Cattaneo, che ospiteranno performance artistiche, laboratori, dj set, letture, in collegamento a Genova Capitale Italiana del Libro.

Questa edizione dei Rolli Days è cofinanziata dal progetto DOGE – Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea, finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del bando Valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO e città creative UNESCO.

Tutte le info: https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/rolli-days/

