Albaro, altri 8 veicoli danneggiati dal vandalo che ha colpito anche a Sturla

Il bilancio di auto e moto danneggiate sale a 36. Due vetture danneggiate nella zona di via Balbi, ma in questo caso la rottura dei vetri è avvenuta a scopo di furto

Prima di colpire a Sturla, doveva ha poi danneggiato 28 tra auto, moto e scooter, il vandalo che nella notte tra sabato e domenica ha colpito in via Isonzo e zone limitrofe aveva fatto danni nel quartiere di Albaro dove aveva buttato a terra altri tre motocicli tra via de Gasperi e via Beretta e aveva rotto gli specchietti di cinque auto tra via Caprera e via Cavallotti.

Le sue “gesta” di puro vandalismo sono state immortalate da parecchie telecamere. Le immagini sono ora al vaglio della Polizia locale che indaga su quanto è accaduto.

Altri veicoli danneggiati sono stati trovati in mattinata in via Arsenale di Terra, nei pressi di via Balbi. Questa volta, però non si è trattato di vandalismo, ma di furto. Le auto svaligiate appartengono a turisti. È stato trovato un martelletto che è stato usato per rompere i vetri e prendere quanto era stato lasciato negli abitacoli. I “colpi” sono stati probabilmente messi a segno durante la notte. Anche in questo caso è intervenuta la Polizia locale che ha chiesto l’intervento della Polizia Scientifica per i rilievi. Anche in questo caso le immagini delle telecamere aiuteranno a individuare i responsabili.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...