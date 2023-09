L’assessora e la presidentessa di Municipio con un boccale di birra da litro levato in favore di fotografo. È opportuno?

L’Oktoberfest, iniziativa privata, è cominciata ieri. Nelle immagini inviate dagli organizzatori si vedono Paola Bordilli e Anna Palmieri con il maß (il tipico boccale da birra tedesco) in mano sorridere in favore dell’obbiettivo. Nel loro ruolo e alla luce dei disastri sociali e sanitari del consumo dell’alcol, non sarebbe stato meglio se in mano avessero tenuto un bretzel? Il problema non è la manifestazione, che siamo sicuri sarà come sempre correttamente gestita. Il problema è il messaggio trasmesso ai cittadini, anche minori, da chi si presenta nel suo ruolo istituzionale

È vero, la storia è cominciata con la sinistra anni fa. Chi scrive non ricorda se all’epoca arrivassero ai media le foto di assessori e presidenti di Municipio coi boccali alzati. Può darsi. Certo sono arrivate (dall’azienda privata) quest’anno. Legittima l’azione commerciale dell’impresa privata che chiede e paga il plateatico. Ma che soggetti istituzionali si prestino a farsi fotografare col boccale da litro di bevanda alcolica in mano per promuovere un’iniziativa commerciale privata che, in sostanza, vende alcol (insieme ad altre cose), non sembra affatto opportuno. Alla luce di tutti i soccorsi di giovani e non solo nei fine settimana (un giovane uomo è morto, quest’anno, perché era ubriaco ed ha tentato di entrare in un locale di corso Italia dall’alto e ci sono stati altri incidenti non mortali, ma invalidanti), alla luce dei pronto soccorso che il venerdì e sabato notte scoppiano di ragazzi in coma etilico o quasi. Alla luce di tutte le persone fermate alla guida in stato di ebbrezza e dei relativi incidenti. È un problema di istituzione e di messaggio che questa trasferisce ai cittadini.

Ieri ha aperto l’Oktoberfest. Sono arrivate dall’organizzazione le foto dell’inaugurazione con l’assessora al Commercio Paola Bordilli e la presidentessa del Municipio Medio Levante Anna Palmieri con il maß di birra in mano. Sono opportune, a parte che il malvezzo delle istituzioni di fare promozione agli eventi privati sta esondando dal ragionevole? Esiste un limite imposto dal ruolo alla passerella dei politici? Insomma: vuoi andare? Vai. Vuoi farti fare la foto? Falla. Ma non con il boccale da litro in mano, perché sei istituzione, non associazione di categoria che, legittimamente, promuove i propri associati. In fondo, se in mano prendi un bretzel invece del maß fa lo stesso, no? Ti fai la tua bella foto-marchetta e salvi la faccia dell’istituzione. Invece no, invece sorridi a tutti i denti protendendo un bicchiere da litro di alcolico verso la macchina fotografica sapendo che quella foto andrà ai media e sarà pubblicata. Il problema non attiene all’imprenditore o all’associazione di categoria che legittimamente promuovono l’evento commerciale, attiene strettamente all’istituzione.

Nel 2021, su un totale di 52.459 incidenti con lesioni osservati, sono stati 5.085 quelli con almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in stato di ebbrezza (dati Istat-Ministero della Salute). L’ISS (Istituto superiore di Sanità) stima che gli incidenti stradali alcol correlati in Italia siano pari al 30-35% degli incidenti mortali. Si parla di ben oltre mille morti l’anno. Ogni anno. L’istituzione deve averlo ben presente.

Poi, al di là della relazione alcol-guida, c’è tutta la deriva sociale dei giovani che fanno abuso di alcol. Ci sono i problemi che si verificano ormai in diverse zone della città. Ci sono i divieti del Comune per evitarli. Ma non di alcol eh, di girare con i contenitori originali. Tra i proponenti dell’ordinanza del Sindaco c’è anche l’assessore Bordilli.

La manifestazione inaugurata ieri conta sul rilievo mediatico a cui le istituzioni, come è chiaro dalle foto, contribuiscono. Non è vietato, ma bisogna che l’istituzione-Comune tenga conto di problemi sociali e di sicurezza. L’Oktoberfest è anche bretzel, stinco, iniziative, musica e l’istituzione può scegliere in questo ampio ventaglio. Farsi fotografare con il maß in mano è qualcosa di non necessario e, contemporaneamente, quanto di più distante dai doveri dell’istituzione esista.

Il problema non è la multa o la sospensione della patente. Il problema è la vita, nostra e degli altri. Il problema è il messaggio educativo che le istituzioni hanno il dovere di trasmettere. Poi, ben vengano i discorsi di “bevi responsabilmente” e il controllo affidato al gestore che non deve dar da bere agli ubriachi e alle persone alterate. Certamente la manifestazione rispetterà queste regole, come ha sempre fatto. Ma non è questo il punto. Il problema non è la manifestazione né la sua gestione, che siamo certi sarà esemplare. Il punto è che ci deve essere una distinzione tra la promozione di un’iniziativa legittimamente fatta da un’azienda commerciale e il ruolo dell’istituzione. Il punto sono le foto dell’assessora al Commercio e della presidente di Municipio con un boccale da litro in mano in un momento in cui rappresentano l’istituzione.

Foto di Anna Gugliandolo per Oktoberfest

Mi piace: Mi piace Caricamento...