Abbandona il cane legandolo alla recinzione del canile di Monte Contessa

È successo ieri. La donna si è presentata alla struttura per abbandonare l’animale, ma quando ha capito che avrebbe dovuto compilare un modulo è uscita dal canile e ha legato il cagnolino alla rete. I responsabili della struttura: «Abbandonare gli animali è reato, chi ha informazioni ci contatti»

Il cucciolo ha 10 mesi, è dolcissimo, non ha il microchip e, ovviamente, è spaesato. Lo raccontano gli addetti del canile comunale che precisano: «Ora è al sicuro con noi». Dopo i controlli sanitari potrà partire l’iter per l’adozione.

Ora i gestori del canile cercano la donna che ha seguito il percorso giusto fino a un certo punto. Cioè ha portato al canile il cane di cui non poteva o non voleva più occuparsi. Non è detto che sia un abbandono “di cattiva volontà”: la donna potrebbe avere problemi di salute o essere costretta a un lavoro che non le consente più di essere sufficientemente presente e di occuparsi di lui. O, magari, l’animale era di un parente che è defunto. Non lo sappiamo e non possiamo giudicare. Quando succede qualcosa di questo genere, l’iter corretto è quello di portare l’animale al canile (che lo prenderà in carico) e di compilare un modulo. È qui che la donna ha smarrito la via corretta. Ha girato sui tacchi e se ne è andata con il cane, legandolo poi subito fuori dalla struttura. E questo si configura a tutti gli effetti come un abbandono, anche se lo ha lasciato in un luogo dove sarebbe stato presto trovato dagli addetti del canile.

«La donna – scrivono gli addetti del canile sulla pagina Facebook – indossava abbigliamento in fantasia militare e aveva molti piercing. Chiunque riconosca il cane può contattarci in forma anonima per risalire alle generalità della signora».



Per fornire informazioni (o magare chiederne per adottare questo o altri cani e gatti nella struttura) si può chiamare il numero: 010 8979374

Mi piace: Mi piace Caricamento...