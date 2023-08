Cagnolina di due mesi recuperata dalla Croce Gialla a Castelletto

È stata trovata e messa in salvo in via Lorenzo Costa. I suoi salvatori: «Sarà scappata o è stata abbandonata?»

Troppo piccola per stare in giro da sola, troppo piccola anche per essere separata dalla mamma. Questa bella cagnolina è stata soccorsa e tratta in salvo dalla Croce Gialla Servizi Animali ieri, nel quartiere di Castelletto.

Dopo la visita dal veterinario, se qualcuno non la prenderà in stallo o la adotterà e se un eventuale proprietario non si farà avanti per riaverla, sarà portata al Canile di Monte Contessa dove sarà al sicuro dai pericoli e avrà il cibo di cui ha bisogno. Certo che una piccolina così starebbe meglio, come tutti gli animali da compagnia, in una famiglia che volesse adottarla.

Mi piace: Mi piace Caricamento...