Tre gravi incidenti: auto ribaltata, scontro auto-moto e auto che finisce in un dehors. Tre persone in codice rosso

È successo, nell’ordine, in via San Bartolomeo del Fossato alle 16:10, in via Piacenza alle 16:20 e in via Borgoratti alle 16:25. Il proprietario del locale: «Sono salvo per miracolo»

In via San Bartolomeo del Fossato un 70enne ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata. Sul posto il 118 ha inviato l’automedica Golf4 e l’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, a Sampierdarena. sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e rivoltarlo sulle gomme. La strada è stata chiusa e poi riaperta alle 18 a senso unico alternato e alle 18:27 in entrambi i sensi.

In via Piacenza, secondo alcuni testimoni, sarebbero due gli scooter coinvolti, oltre a un’autovettura. Una persona è stata soccorsa in codice rosso dall’automedica Golf3 e dall’ambulanze della Croce Verde di San Gottardo, sezione Burlando, che la ha trasportata al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, il più grave.

In via Borgoratti, al Chiappeto, un’auto, una Panda, si è letteralmente infilata in un dehors, travolgendo anche alcuni scooter. Una persona è stata soccorsa dal 118 con l’automedica golf 1 e l’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso che hanno trasportato il ferito in codice rosso dell’ospedale San Martino. Ingenti i danni al dehors del bar Baraonda, nelle foto del titolare, Valerio, che scrive «Quando si dice che non è il tuo momento… sono salvo per miracolo». Se fosse stato fuori a servire se la sarebbe vista davvero brutta.

In tutti e tre i casi, sul posti ci sono le pattuglie di zona della Polizia locale e le squadre del nucleo Infortunistica del reparto Sicurezza Stradale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

