Il Ducale conferma: bando estivo per la direzione. «Apprezzamento» per Bertolucci, ma intanto si cerca il sostituto

Anche «gratitudine» per la direttrice, ma a fronte dell’attestato di stima, nemmeno una riga per dire per quale motivo non viene rinnovata nonostante gli ottimi risultati. Addirittura il comunicato parla per lei, dicendo «che non ha ancora sciolto la riserva sulla Sua partecipazione al bando», ma in realtà nessuno le ha mai chiesto il suo intendimento prima di scriverlo nella nota

Quando la toppa è peggio del buco. La nota arrivata ai media questo pomeriggio da parte del Consiglio Direttivo di Palazzo Ducale, dopo le roventi polemiche conseguenti all’articolo di ieri di GenovaQuotidiana e a quello di stamattina di Repubblica, annuncia il bando ferragostano (dal 10 agosto al 15 settembre) e spiega che ci saranno una preselezione e una valutazione affidata ad «advisor specializzato» e a una «commissione di esperti». Tra gli esperti, gira il nome di Anna Orlando, consulente del Sindaco. Però, è ragionevole pensare che non sia così perché gli esperti dovrebbero essere competenti in gestione museale, non, genericamente, in arte. Infine, il comunicato specifica che, alla fine, sarà comunque il Consiglio Direttivo a «individuare una figura idonea».

C’è di più: sul comunicato del Consiglio direttivo della Fondazione si legge che Bertolucci «non ha ancora sciolto la riserva sulla Sua partecipazione al bando». Lei continua a non voler commentare tutta la vicenda, ma se le si chiede se abbia esplicitato la sua volontà di non sciogliere ancora la riserva al Consiglio, come si legge nella nota, risponde che non ne ha parlato con nessuno. Desumiamo, quindi, che il Consiglio direttivo abbia scritto la sua attuale posizione senza averla sentita.

Nel comunicato si legge che la selezione sarebbe «necessaria», ma non è chiaro il perché visto che il precedente direttore, Pietro Da Passano, era stato rinnovato per semplice decisione dei vertici politici della Fondazione.

Infine «Il Consiglio esprime apprezzamento e gratitudine per il lavoro a oggi svolto dalla dottoressa Bertolucci» (una formula piuttosto comune quando si liquida un dirigente d’azienda), ma si guarda bene sia dal traguardare il rinnovo sia dallo spiegare perché abbia deciso di aprire la selezione.

Secondo i bene informati, la Lega vorrebbe nel ruolo una persona in quota. Sta girando il nome del consulente del Sindaco Maurizio Gregorini, ma al momento sono solo chiacchiere generatesi a valanga dopo la notizia che Bertolucci non sarebbe stata rinnovata nonostante gli ottimi risultati. Proprio per questo, la decisione sa di scelta politica.

Questo è il comunicato del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura nella seduta di ieri ha deliberato di avviare la selezione del Direttore che assumerà l’incarico dal 1º gennaio 2024.

La procedura ricalcherà quella già utilizzata dalla Fondazione cinque anni fa, con un percorso articolato di preselezione e valutazione affidata ad advisor specializzato e una commissione di esperti che consentirà al Consiglio direttivo di individuare una figura idonea in tempi adeguati. Questa attività si rende necessaria per il termine del contratto quinquennale del Direttore, dottoressa Serena Bertolucci, in carica a tutto il 31 dicembre 2023. Il Consiglio esprime apprezzamento e gratitudine per il lavoro a oggi svolto dalla dottoressa Bertolucci – che non ha ancora sciolto la riserva sulla Sua partecipazione al bando di imminente pubblicazione – e dallo staff di Palazzo Ducale: le prossime scadenze culturali e organizzative sono infatti da affrontare con grande impegno da parte di amministratori, direttore e dirigenti, staff operativo e consulenti. L’avviso, che verrà perfezionato nei prossimi giorni, sarà pubblicato sui siti internet di Palazzo Ducale, del Comune di Genova e Regione Liguria nel periodo 10 agosto – 15 di settembre 2023.​

Mi piace: Mi piace Caricamento...