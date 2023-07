Meteo Arpal: cielo sereno e anche oggi umidità su valori medi-bassi

Previsione per giovedì 27 luglio 2023

Un promontorio anticiclonico si allunga da ovest, garantendo condizioni di stabilità. Condizioni di tempo sereno per gran parte del periodo, con qualche addensamento innocuo in più in serata su Centro-Ponente

Temperature: minime in diminuzione, massime generalmente stazionarie. A Genova tra 22 e 30 gradi.

Umidità: su valori medio-bassi

Venti: prevalentemente meridionali su Centro, a regime di brezza altrove

Mare: ancora mosso ad inizio giornata, tendente a divenire poco mosso ovunque

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per venerdì 28 luglio 2023

Il veloce transito di un disturbo in quota porta passaggi nuvolosi e addensamenti per l’instaurarsi di un flusso umido meridionale. Possibili locali deboli precipitazioni sparse, dal pomeriggio anche a carattere di rovescio sui rilievi

Temperature: complessivamente stazionarie

Umidità: su valori medi

Venti: in prevalenza deboli meridionali, locali rinforzi a Ponente

Mare: da molto mosso in mattinata a mosso in serata

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

