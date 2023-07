Caricamento, è ancora allarme sicurezza: ferito un uomo. Aggressore fermato e denunciato dalla Polizia locale

È successo ieri alle 20:30 all’altezza di vico del Serriglio. L’attenzione della pattuglia del nucleo Centro Storico dell’Unità territoriale Centro è stata richiamata da alcune persone che denunciavano un violento confronto tra soggetti stranieri nell’area dei carruggi che la sera è una polveriera

Un uomo stato soccorso e trasportato in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Galliera dall’ambulanza della Croce Verde Genovese inviata dal 118. L’altro contendente ha, invece, rifiutato il trasporto in ospedale (sul posto era arrivata l’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena) ed è stato portato dalla Polizia locale nella sede di piazza Ortiz. Lì, però, l’uomo ha accusato un malore. Il trentacinquenne è stato prelevato dall’ambulanza della Croce Bianca Genovese anche lui in codice giallo e trasportato al San Martino.

Il ferito, un gambiano residente a Genova, già conosciuto alla Polizia locale, è stato dimesso dal Galliera con 20 giorni di prognosi. ha sporto querela nei confronti dell’altro. L’aggressore, un palestinese non in regola col permesso di soggiorno, ma non pregiudicato, è stato trattenuto al San Martino per accertamenti ed è stato denunciato per lesioni personali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...