Genova Jeans: 4 testimonial e campagna pop per risalire la china dopo il disastro del 2021

Si tratta di quattro donne nominate nominate negli anni scorsi dal sindaco Marco Bucci “Ambasciatrici di Genova del Mondo”: l’attrice e produttrice Alice Arcuri, la giornalista sportiva di Sky Sport Giorgia Cenni, l’attrice e conduttrice radiofonica Marina Minetti, la conduttrice televisiva e attrice teatrale, speaker radiofonica di Radio 105 Valeria Olivieri

«Si avvicina l’appuntamento di ottobre e vogliamo accompagnarlo con un percorso che ci aiuti a divulgare i valori di questo progetto che coinvolge tanti ambiti dalla creatività all’innovazione e alla cultura per creare un nuovo brand della città – ha dichiarato il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi – GenovaJeans è diventata anche un veicolo fondamentale di rigenerazione urbana del centro storico in particolare della zona di Prè. Abbiamo il tema dei locali che vogliamo mettere a disposizione attraverso un bando per metterli a disposizione del progetto GenovaJeans, quindi popolarli di artigiani e artisti, un lavoro già iniziato col laboratorio del Jeans che vogliamo propagare a tutta via Prè».

Campagna affissioni con le foto del fotografo genovese Fabio Accorrà e la grafica di Giordano Panini.

Le testimonial

Alice Arcuri Nata a Genova, ha studiato all’università di Lettere e frequentato la scuola di del Teatro Stabile insieme. È attiva sulla scena in tv da vent’anni. Oltre a essere Ambasciatrice di Genova nel mondo è anche Ambasciatrice del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano. Ha recitato a teatro in “Intrigo e amore” e “il Gabbiano” e “Le Baccanti”. Per la tv è apparsa in “La regola del piombo”, “Tutta colpa di Freud”, “Don Matteo 11”, “Moschettieri del re – la penultima missione”, nella serie tv “Petra” e in “Blanca”. Giorgia Cenni Giornalista sportiva, inizia la sua carriera a Telegenova come telecronista e inviata, poi a Telenord e Sportitalia. Dal 2017 è a Sky, dove presenta la trasmissione di Serie A di SkySport, inviata a bordocampo in Champions League e Nazionale italiana. Marina Minetti Attrice e conduttrice radiofonica, ha lavorato per Radio Deejay, Radio 101, Radio Italia. Genovese di nascita e milanese di adozione, oggi si dedica al digital audio presta la voce per audiolibri e insegna public speaking. Valeria Oliveri Appassionata di sport, calcio e motori, conduttrice televisiva e attrice teatrale. Si forma professionalmente nella redazione de “Il Secolo XIX” come speaker di Radio 19. Tra il 2012 e il 2014 è analista televisiva nel programma “Tv Talk” su Rai 3 e Rai Educational. Dal 2015 è speaker di Radio 105. È fondatrice del progetto “BomberGirl: il calcio raccontato dalle ragazze”. In allegato le slides illustrate durante la presentazione di oggi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...