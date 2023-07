Troppa vegetazione nel rivo, l’allarme anti alluvione scatta e tiene sveglia mezza Sestri Ponente

Nella notte tra sabato e domenica e per tutta la mattinata di ieri i cittadini della zona sono stati tenuti svegli e disturbati dall’incessante suono di una sirena che non si riusciva a spegnere da remoto prima dello sfalcio e anche dopo ha continuato a suonare, fino alle 13:15, fino a un secondo reset

L’allarme scattato era quello del rio Cantarena, uno dei tanti torrenti, rivi e fiumi monitorati dall’impianto di allertamento che fa suonare la sirena in caso di piena e pericolo per i cittadini. Il fatto è che il rivo è secco e in quelle ore a Genova non cadeva nemmeno una goccia di pioggia.

Raffica di telefonate alla Polizia locale da parte dei cittadini insonni ed esasperati. Soltanto alle 10:30 del mattino è terminato lo sfalcio degli arbusti cresciuti così alti da interagire col sensore per mancanza di sfalcio. Ma la sirena ha continuato a suonare e da via dei Costo e via Soliman le proteste non si sono interrotte.

Solo alle 13:15, con un successivo reset da remoto dopo lo sfalcio, i cittadini hanno potuto trovare la pace dopo una notte e un’intera mattinata di tormento.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...