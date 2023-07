Da oggi metro ferma «per circa due mesi» per sostituzione binari. Ecco tutte le informazioni sulla navetta sostitutiva

Stamattina la navetta non era piena, segno che i genovesi non hanno ancora ben inquadrato il servizio che permette di tagliare i tempi rispetto alle linee bus tradizionali e di non effettuare cambi tra Brignole e Rivarolo e viceversa, facendo solo 8 fermate. Solo 10 persone sulla navetta NSM Express in partenza da via Fiume alle 8:40

Oggi, lunedì 3 luglio, sono partiti gli interventi di sostituzione dell’armamento e dei binari in diversi tratti della metropolitana che hanno reso necessaria la chiusura dell’intero tracciato. L’attività è particolarmente complessa ma necessaria, trascorsi 33 anni dall’apertura, per garantire il mantenimento degli elevati standard di sicurezza e comfort che contraddistinguono il servizio svolto dalla metro. La durata dei lavori, interamente finanziati, è stimata in circa due mesi.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, il servizio della metro è stato sospeso e sostituito con un servizio bus caratterizzato dalla logica di un collegamento express con solo 8 fermate che ricalcano sulla viabilità stradale, laddove possibile, il tracciato della metro.

La navetta sostitutiva NSM (Navetta Sostituiva Metro) collega Brignole (via Fiume) a Rivarolo (piazza Pallavicini) dalle 5:00 alle 23:48 nei giorni feriali e dalle 6:00 alle 23:48 al sabato e nei festivi. Inoltre, resta comunque attiva la linea serale 9 che collega Caricamento con Pontedecimo. Gli orari sono consultabili sul sito e sulla App di AMT.

Le fermate che vengono effettuate dalla linea NSM sono le seguenti:

Direzione Pallavicini: via Fiume (capolinea linea 16), piazza De Ferrari Metro, via Gramsci Metro, via Alpini D’Italia, via Buozzi Metro, piazza Montano, via Canepari 1, piazza Pallavicini (capolinea in coda alla fermata linea 7);

Direzione via Fiume: piazza Pallavicini, via Jori 3, via Cantore 1, via Buozzi Metro, via Adua, via Gramsci Metro, piazza De Ferrari Metro, via Fiume.

La navetta bus sarà gratuita negli stessi orari in vigore in metropolitana, vale a dire dalle 10:00 alle 16:00 e dalle 20:00 alle 22:00.

In concomitanza con i lavori in metropolitana, dal 3 luglio fino al termine dell’intervento, la biglietteria AMT della stazione di Brignole non sarà operativa. Restano aperte tutte le altre biglietterie, con gli orari indicati sul sito Amt.

In copertina: la navetta in partenza alle 8:40 da via Fiume. Foto di Adriana Reyes

Mi piace: Mi piace Caricamento...