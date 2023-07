Nottata alcolica, raffica di soccorsi delle pubbliche assistenze

Dieci interventi tra le 19:00 e le 3:30 sia in zona Dance Parade sia a Sampierdarena e in centro storico. Un soccorso anche a Camogli

Superlavoro per il 118 a causa degli interventi di soccorso a persone (sia uomini sia donne) ubriache in città nel corso della serata e della nottata. Diversi sono avvenuti tra la Foce e il centro, in piazza della Vittoria, viale Brigate Partigiane e via Bernardo Castello, nell’area dove si stava tenendo la Dance Parade.

Oltre a un soccorso in via San Donato, nella zona della movida, interessata anche Sampierdarena dove i soccorsi sono intervenuti in via delle Franzoniane e via Walter Fillak.

Alcuni soccorsi sono stati trattati sul posto, alcuni sono stati condotti in codice giallo, di media gravità, ai pronto soccorso dell’ospedale al Villa Scassi e al Galliera, dove è finita anche la persona soccorsa alle 3:30 dalla Croce Rossa di Uscio in via San Fortunato a Camogli.

In copertina: foto di repertorio

