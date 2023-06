Domenica 2 luglio “Corriamo per le donne, le bambine e i bambini”

Un’iniziativa rivolta alla cittadinanza (uomini, donne e bambini/e) per promuovere il rispetto, i diritti delle bambine e dei bambini di tutto il mondo e una cultura che escluda la violenza in particolare la violenza di genere e sostenere il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio in particolare i progetti educativi per i minori accolti vittime di violenza, anche assistita

Domenica 2 luglio, dalle ore 10 alle 12, la terza edizione di “Corriamo per le donne, le bambine e i bambini”, quest’anno evento collaterale Ocean Race.

ore 10,00 ritrovo in Ocean Live Park- Waterfront-zona Foce per iscrizione e consegna maglia

ore 10,30 partenza da Piazzale Kennedy fino a Boccadasse (check point) partenza da Boccadasse per ritornare in Piazza Rossetti per i saluti e i ringraziamenti.

Durante l’evento saranno celebrati i 10 anni del Comitato Interassociativo della Carta dei diritti delle fanciulle e delle bambine: il “Centro Per Non Subire Violenza” fa parte del Comitato interassociativo.

Sono stati coinvolti gli istituti comprensivi con i quali l’Associazione ha una collaborazione per l’attivazione di progetti sulla prevenzione nelle loro classi.

Anche per questa terza edizione l’iniziativa coinvolgerà le donne dell’Ucraina, alle quali si uniranno le donne dell’Iran, la Comunità della Colombia, Albania, Ecuador e tutte le donne del mondo che il Centro Per Non Subire Violenza sostiene e accoglie nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.

L’iscrizione alla corsa potrà essere effettuata chiamando o mandando messaggio con nome e cognome e misura maglietta al 347.8545646, al ritiro della maglia potrà essere effettuata la donazione pari a 10 euro.

L’evento è patrocinato dal Comune di Genova con il contributo finanziario del Municipio VIII Medio Levante, patrocinato dalla Regione Liguria, e dall’Ocean Race-evento collaterale ed è sostenuto da #100donnevestitedirosso, A&B Grafica, Carta Diritti della Bambina Comitato Interassociativo Genova, CNA Impresa Donna, Fidapa BPW sez. Genova, Fidapa Genova Due, Podisti di Recco, Lions Club Porto Antico, Soroptimist International d’Italia, Trionfo Ligure, Wall of Dolls Onlus, White Dove.

