Non solo cinghiali: mucca a spasso in via Rubens

Non è infrequente che nella zona di Vesima i grandi animali da allevamento sfuggano al proprietario e vadano a mettere in pericolo la sicurezza stradale

Gli “ostacoli viventi” sulla carreggiata erano cominciati a mezzanotte e mezza in corso Europa, all’incrocio con via Pastore. In questo caso a rappresentare un pericolo era un cinghiale. Ancora ungulati in piazzale Marassi, Ponte Angeli del Fango e via Bobbio alle 19:50. Entrambi gli avvistamenti sono stati segnalati nel canale telegram GenovaAlert.

Alle 13:30 un avvistamento un po’ differente dal solito (ma non infrequente) è avvenuto in via Rubens, la strada che collega Voltri con Arenzano, all’altezza di Vesima. È stato necessario l’intervento della Polizia locale per tutelare la sicurezza di automobilisti e motociclisti. E anche quella della mucca.

Gli animali che non di rado passeggiano in via Rubens scappano di frequente a un allevatore locale.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...