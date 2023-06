Rassegna organizzata dall’associazione culturale Collegium Pro Musica dal 16 giugno al 13 luglio. L’ingresso è gratuito a tutti i concerti, con offerta libera da destinarsi alle attività o beni con cui l’associazione collabora di volta in volta



L’Associazione Culturale Collegium Pro Musica inaugura a Genova venerdì 16 giugno, alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Zita (corso Buenos Aires, zona Foce), la rassegna musicale una città per tutti – Musica nei quartieri di Genova, con il concerto “Flatus” Dialoghi di flauti e di suoni dal Rinascimento al XX secolo, in collaborazione con la parrocchia di Santa Zita.

Il primo concerto, a cura dei Fiati del Collegium Pro Musica, vedrà protagonisti Stefano Bagliano, Chiara Busi e Daniele Rodi, flauti diritti, sotto la direzione dello stesso Bagliano, direttore artistico di Collegium Pro Musica.

La rassegna “Una città per tutti – Musica nei quartieri di Genova comprende sei concerti di musica classica e barocca, in programma da venerdì 16 giugno a giovedì 13 luglio, in orario prevalentemente serale, con esecutori di elevato livello artistico, che propongono programmi accessibili e divulgativi in sei diversi quartieri della città, situati sia a levante sia a ponente.

La rassegna si propone di dare voce alle diverse realtà di quartiere e portarvi allo stesso tempo la grande esperienza professionale e lo spessore culturale e artistico di Collegium Pro Musica, giunto al trentesimo anno di attività.

Una rassegna ad ampio raggio e articolata, con una sua peculiarità davvero interessante: essere riusciti attraverso la musica a creare una rete con operatori locali dei singoli quartieri sia per finalità di inclusione sociale e di valorizzazione e sostegno di attività significative, che per richiamare l’attenzione del pubblico su beni culturali di grande pregio ma fuori dalle rotte turistiche abituali o che invece hanno subito un cambio di destinazione d’uso.

Solo per citarne alcune, ci sarà un concerto in collaborazione con la Fondazione Gigi Ghirotti ETS Bolzaneto, un altro con il Centro Civico Municipio Media Val Bisagno e ancora con l’Associazione aBRCAdabra Onlus per il sostegno ai portatori di mutazione genetica. Per i beni culturali di grande pregio ma fuori dalle rotte turistiche abituali, lo stesso concerto inaugurale del 16 giugno, nella Chiesa Parrocchiale di S. Zita alla Foce verrà realizzato in collaborazione con questa parrocchia per il restauro della sua preziosa quadreria; e ancora è in programma un concerto nello splendido Oratorio di N. S. Assunta di Coronata sopra Cornigliano e un altro nell’Ex Ospedale Psichiatrico Quarto, bene culturale che ha cambiato destinazione d’uso.

Per informazioni ed eventuali prenotazioni via e.mail a info@collegiumpromusica.com oppure via Whatsapp, sms o telefonata a 335 6314095 o 010 8603597.

