Nottata di alcol e schiamazzi. Quindicenne ubriaca soccorsa in codice rosso

Il caso di intossicazione etilica più grave si è verificato in via del Tritone a Sturla, dove una ragazza di appena 15 anni è stata soccorsa dal 118 con l’auto medica Golf 1, l’ambulanza della Croce Verde di Quarto e l’ausilio dei Vigili del Fuoco. La ragazza era stata soccorsa alle 23:30 in codice giallo, di media gravità, ma le sue condizioni sono risultate più gravi del previsto ed è stata trasportata in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso del San Martino.

Gli interventi di soccorso del 118 per stati di ebbrezza, nella serata di ieri, sono stati diversi, tutti tra il codice verde e quello giallo, a Castelletto, nel centro storico, in viale Canepa a Sestri Ponente e in via Paggi a San Fruttuoso. Nel pomeriggio si è registrat anche un soccorso per overdose di stupefacenti che ha visto vittima un trentenne.

Sul fronte degli schiamazzi (o presunti tali), il 112 e il centralino della Polizia locale hanno registrato decine di segnalazioni da tutta la città. A partire da quella fatta già nel pomeriggio, alle 18, per presunti schiamazzi nella festa dedicata al Genoa ai Giardini Luzzati. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato che non c’erano né musica né schiamazzi e chi parlava lo faceva sì al microfono, ma il tono non era alto. Forse il segnalante era semplicemente di altra “fede” calcistica.

Le segnalazioni sono proseguite in ogni zona della città, dal centro storico fino a Sestri, da Albaro a Voltri fino alle 4:30 del mattino. È impressionante la quantità di servizi della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine che vanno sprecati per segnalazioni senza reale motivo, semplicemente per il chiacchiericcio in strada a voce bassa e per il semplice brusio, anche nelle prime ore della sera, o per la semplice presenza di bimbi che giocano normalmente senza arrecare troppo disturbo, come ieri è successo in piazza Tazzoli, a Sestri Ponente. Tutto il tempo impiegato per verificare segnalazioni che poi risultano false è perso a servizi più urgenti e di reale necessità.

Gli interventi che hanno avuto un seguito a causa della reale presenza di baccano e reale disturbo, anche per musica ad alto volume, sono legati tutti ad attività di somministrazione o locali da ballo e si sono registrati in piazza Colombo in centro (per musica alta da un bar), in via Vado a Voltri (anche in questo caso per musica e schiamazzo da attività commerciale), in corso Italia presso una discoteca, dove oltre alla Polizia locale è intervenuta anche la Polizia di Stato.

