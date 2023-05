Primavera, al Cras Enpa tanti uccellini caduti dal nido: cinciallegre, allocchi, un codibugnolo e un verdone

La primavera è entrata nel vivo, e con essa l’arrivo in gran numero dei piccoli che giungono al centro di Campomorone – LE FOTO

L’ultimo arrivo è costituito da pulli di cinciallegre, anche loro ritrovati per terra, probabilmente caduti dal nido.

«Le cinciallegre, giunte al nostro centro sono state prontamente sottoposte a una visita, fortunatamente con esito positivo: niente di rotto! – dicono al Cras Enpa -. Queste giovanotte hanno iniziato subito a reclamare a gran voce per essere nutrite: i nostri volontari stanno dando il massimo per riuscire a nutrirle con costanza, ma per loro il cibo non è mai abbastanza. E non avete idea del loro carattere! Per il momento non ci resta che fare tutto il possibile per farle crescere forti e sane: staranno con noi tutto il tempo necessario, per poi poter tornare finalmente in libertà!».

Tra i tanti nidiacei che ci arrivano in questo periodo, é giunto anche questo pullo di codibugnolo ritrovato da solo sul terreno. «Il codibugnolo è tra gli uccellini più piccoli del nostro territorio, ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto: nonostante le piccole dimensioni, non passa certo inosservato e cinguetta continuamente con arroganza per richiedere cibo – spiegano all’Enpa -. Questo uccellino necessita di molte cure e costanti attenzioni, dando molto lavoro da fare ai nostri volontari».





Tre pulli di allocco. Gli ultimi due fanno parte della stessa nidiata e sono arrivati da Levanto, portati dai Carabinieri Forestali. Sono stati ritrovati a terra, precipitati da un albero troppo alto per tentare la ricollocazione, ma fortunatamente non hanno subito danni e risultano sani. Magari per merito del bel piumino soffice che ha attutito la caduta!Per fortuna sono giá cresciutelli e sono molto in gamba, e faranno compagnia all’altro: i tre piccoli potranno quindi godere di una relazione intraspecifica, davvero fondamentale per un normale sviluppo etologico. In altre parole, faranno comunella tra loro e dovrebbero crescere senza prendersi troppe confidenze con gli umani.

Al Cras anche questo pullo di verdone, piccolo passeriforme dal piumaggio verde oliva con un robusto becco conico. Sono uccellini abbastanza stanziali e vivaci, generalmente i loro pulli piumano completamente dopo due settimane. Quello della foto fa già le prove di volo, ma prima di guadagnarsi la libertà dovrà dimostrare di essere un vero ometto!

«Sarà nostra premura accudirlo e renderlo indipendente, in attesa che possa volare libero: credeteci, l’impegno profuso è inversamente proporzionale alle dimensioni!» spiegano all’Ente.

Chi vuole aiutare il Cras Enpa può cliccare questo link: https://linktr.ee/crasenpagenova

Mi piace: Mi piace Caricamento...